Congo-Brazzaville: Ministère des Affaires étrangères - Christian Aboké Ndza a pris ses fonctions de directeur de cabinet

Nommé directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Christian Aboké Ndza, qui a récemment pris ses fonctions après la passation de consignes avec son prédécesseur, Roland Bienvenu Bikoumou, a appelé les cadres et agents du ministère à l'unité pour le bon rayonnement de la diplomatie congolaise.

« J'arrive, non pas par ma volonté, mais par la volonté de son excellence, monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger qui a bien voulu que je vienne à ses côtés pour l'accompagner dans la réalisation de ses missions », a lâché l'ancien directeur de cabinet du ministre d'Etat en charge de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, de 2021 à 2026.

Administrateur en chef des SAF de 11e échelon, Christian Aboké Ndza a également occupé les fonctions de directeur de cabinet au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et de l'Action humanitaire de 2017 à 2021. S'adressant aux cadres et agents du ministère en charge des Affaires étrangères, il a rappelé que la mission du directeur de cabinet est d'organiser, d'orienter, de coordonner et de suivre le fonctionnement de la maison au nom du ministre.

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« Seul, il ne peut pas le faire, il le fait avec l'ensemble des cadres et agents du ministère. Il nous faut déjà partir d'un principe, celui de savoir qu'ici nous sommes un corps humain, avec des organes, chacun dans son fonctionnement, dans ses missions. Ici, c'est la maison diplomatie. Je vous invite tous à considérer que rien ne pourra avancer, rien ne pourra se faire sans que les organes du corps humain ne se lient ensemble pour un fonctionnement optimal de l'organisme humain », a-t-il exhorté. Il a souligné l'obligation d'accompagner le ministre Constant Serges Bounda dans la réalisation des missions lui assignées par le président de la République.

Passant le témoin à son successeur, le directeur de cabinet sortant, Roland Bienvenu Bikoumou, lui a souhaité tout le meilleur possible et lui a assuré de sa disponibilité quant à l'accompagner. « Je connais le directeur de cabinet depuis belle lurette. Nous avons travaillé sur beaucoup de sujets aussi ensemble. Je ne peux que vous souhaiter tout le meilleur possible. Je sais que chacun d'entre vous va être à ses côtés pour le soutenir dans cette fonction qui est délicate », a-t-il indiqué.

Notons que la cérémonie de passation de service a été supervisée par l'inspecteur général du ministère des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean Jacques Elie Kiala.