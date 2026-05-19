Sénégal: Le jazz referme sa parenthèse saint-louisienne

La 34e édition du Festival international de jazz de Saint-Louis s'est achevée dimanche dernier, 17 mai, dans une ambiance festive et populaire. Concerts, animations culturelles, défilé de mode et parades de voitures rétro ont rythmé cinq jours d'effervescence dans la vieille ville.

Durant cinq jours, Saint-Louis a vécu au son du jazz. Les hôtels ont affiché complet, les restaurants ont fait le plein et les rues de la ville sont restées fortement animées jusqu'au bout de la nuit.

Entre spectacles « in « et concerts « off » , touristes, mélomanes et habitants ont partagé des moments de fête dans différents espaces de la ville à l'occasion de la 34e édition du festival international de jazz qui s'est achevée dimanche dernier, 17 mai.

Pour certains visiteurs, le rendez-vous culturel a aussi été l'occasion de découvrir les charmes de la ville à travers des tours en calèche et diverses activités culturelles organisées en marge des concerts.

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À l'heure du premier bilan, le vice-président de l'association Saint-Louis jazz, Fara Tall, s'est réjoui de l'engouement du public et de l'organisation mise en place cette année. « Nous avons travaillé pendant un an pour proposer un produit de qualité. Les appréciations reçues jusqu'ici sont encourageantes, même s'il y a des corrections à apporter », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette édition a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires institutionnels et techniques, notamment la mairie de Saint-Louis, l'AFD, ainsi que plusieurs ambassades ayant facilité la venue des artistes internationaux. Toutefois, le vice-président de l'Association Saint-Louis jazz a indiqué que, jusqu'à la veille de la clôture de cette édition, le ministère de la Culture n'avait pas encore procédé au décaissement de son appui financier. Il a toutefois précisé que les autorités avaient déjà donné leur accord de principe pour accompagner l'événement, soulignant que ce soutien attendu devrait permettre de couvrir une partie des charges liées à l'organisation du festival.

Le thème de cette année, « l'ouverture vers l'Afrique », s'est traduit par une forte présence d'artistes africains ou issus de la diaspora dans la programmation comme le Sénégalais Momi Maïga basé en Espagne ou encore la franco-mauritanienne Leila Olivesi. « Nous voulions montrer que les peuples sont liés et que le jazz reste un pont entre les cultures », a expliqué Fara Tall.

Avec près de huit groupes internationaux sur scène et une affluence remarquée durant les cinq jours, le Festival international de jazz confirme encore sa place parmi les grands rendez-vous culturels du Sénégal et du continent africain.