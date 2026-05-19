Sénégal: 1ere édition des assises de la médiation financière, les 4 et 5 juin - Un dialogue inclusif entre secteur financier et usagers

L'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) va organiser la première édition des assises de la médiation et de l'éducation financières, les 4 et 5 juin 2026, à Dakar. Cette rencontre ambitionne de mettre en lumière le rôle de la médiation dans la prévention et le règlement à l'amiable des différends entre usagers et institutions financières.

Les 4 et 5 juin prochain se tiendra la première édition des Assises de la médiation financière au Sénégal. Cette rencontre a pour objectif de mettre en lumière le rôle de la médiation dans la prévention et le règlement à l'amiable des différends entre usagers et institutions financières.

L'événement est porté dans l'écosystème de l'Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF) , institution publique de référence sur les enjeux de qualité de service, de médiation et d'éducation financière.

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« L'écosystème financier n'a pas bonne presse. Donc il est temps d'avoir un dialogue inclusif entre les usagers des services financiers et les services financiers eux-mêmes. Parce que les banques, les assurances et les émetteurs de monnaies électroniques sont nécessaires pour l'économie. Il faut que ces assises soient un moment de dialogue très fort, entre les usagers et les opérateurs financiers devant les régulateurs, devant l'Etat et tous les partenaires pour que véritablement on aboutisse à des recommandations fortes qui nous permettent de stabiliser davantage le système financier et d'augmenter le taux de bancarisation et le taux assuranciel », indique Amadou Kane Diallo, médiateur des assurances.

Il s'exprimait hier, lundi 18 mai lors d'une conférence de presse organisée en prélude de cet événement. Selon Banda Diop, médiateur du secteur bancaire, cette rencontre sera l'occasion pour l'OQSF de faire le bilan de ses activités depuis sa création en 2009 et de réfléchir aux perspectives de la qualité des services financiers à l'horizon de 2030.

Aliou Diop expert financier à l'OQSF déclare que ces assises sont l'unique moment de parler de services financiers de façon inclusive avec la participation des compagnies d'assurance, des services, d de monnaies électroniques, des services financiers, de la poste, de la finance durable et de la finance islamique.

Selon lui, c'est l'occasion pour les usagers qui sont dans le système de mieux connaitre les nouveaux outils qui sont mis à leur disposition. Par ailleurs, il a souligné la nécessité de renforcer la culture financière des Sénégalais. « Il faut promouvoir davantage les services financiers auprès des citoyens. Ces assises pourront y contribuer. Un programme national d'éducation financière élaboré par l'OQSF sera présenté au public lors des assises », annonce-t-il.

90% des saisines pour médiation à l''OQSF traitées à l'amiable

De 2009 à aujourd'hui, 90% des saisines qui arrivent à l'Observatoire de la qualité des services financiers sont traitées à l'amiable. La révélation a été faite par Amadou Kane Diallo, médiateur du secteur des assurances. « En moyenne les médiateurs de l'OQSF résolvent les problèmes qui leur arrivent, à hauteur de 90%. Pour ce qui est des assurances, nous avons eu 118 saisines et 350 saisines du côté des banques. Ce qui fait 475. Du coté assurance, cette année on est arrivé à 94% de satisfaction », a-t-il fait part.

Il ajoute que depuis 2009, au niveau bancaire, l'OQSF a enregistré près de 3500 saisines pour un encours de 5 milliards. Au niveau assurance, depuis 2009, 145 saisines du médiateur des assurances ont été enregistrées pour 1 milliards 918 millions. « Donc d'une manière globale près de 5000 saisines pour un encours d'environ 7 milliards Fcfa ne sont pas arrivées au tribunal grâce à la médiation », indique-t-il.