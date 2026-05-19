Sénégal: 60e Journée mondiale des communications sociales - Mgr Albert Sène dévoile les chantiers

A l'occasion de la 60e Journée mondiale des communications sociales, célébrée le 17 mai 2026, sur le thème « Préserver les voix et les visages humains », le Pape Léon XIV propose trois piliers pour répondre à ce défi dont la responsabilité, la coopération et l'éducation. Au sein de la conférence épiscopale, la province ecclésiastique de Dakar, par sa commission épiscopale de la communication sociale, estime que les trois mots nous engagent directement, en Église, ici au Sénégal.

Monseigneur Albert Sène, administrateur du diocèse de Thiès par ailleurs, Président de la Commission Episcopale de la Communication Sociale estime que « la communication est au coeur de la mission de l'Église ».

Dans son message du jour, il renseigne que la Commission Episcopale de Communication Sociale travaille depuis le renouvellement de ses membres en mars dernier sur deux chantiers actuellement en cours de finalisation. Le premier porte sur la structuration interne de la Commission, pour lui donner les moyens de remplir pleinement sa mission au service de la Province. Le second concerne l'élaboration d'un plan de communication pour la Province Ecclésiastique, qui donnera à nos diocèses un cadre commun pour leurs actions dans ce domaine. Ces orientations seront partagées ».

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Revenant sur le thème de cette édition, Mgr Sène a déclaré que le Pape Léon XIV a adressé pour cette journée, une invitation à la fois humble et exigeante. « Préserver les voix et les visages humains ». Pour Monseigneur Albert Sène « le visage et la voix portent ce que nous sommes ». Il estime de ce fait que Dieu a créé l'homme à son image et l'a appelé à la vie par une Parole qui s'est faite chair dans la voix et le visage de Jésus, son Fils. « Préserver les voix et les visages humains, c'est donc préserver ce reflet de l'amour de Dieu en chacun de nous.

Or cette réalité subit aujourd'hui l'épreuve de systèmes qui apprennent à simuler la voix, le visage, les émotions et les relations humaines » a-t-il dit. Et d'ajouter : « les algorithmes des réseaux sociaux récompensent les émotions rapides et pénalisent l'effort de réflexion. Les agents conversationnels, toujours présents et disponibles, peuvent devenir, selon le pape Léon XIV, « les architectes cachés de nos états émotionnels ». Le défi n'est pas technologique. Il est anthropologique ».

Au Sénégal, le religieux souligne que cette question nous atteint directement. Des jeunes passent des heures sur des plateformes conçues pour capter leur attention, non pour nourrir leur liberté. Des familles voient leurs enfants communiquer davantage avec des écrans qu'avec les personnes qui les entourent. Des communautés chrétiennes doivent apprendre à discerner ce que ces outils font à leur vie intérieure et à leur capacité de rencontre. « Le pape Léon XIV propose trois piliers pour répondre à ce défi. Il s'agit de la responsabilité, la coopération et l'éducation. Ces trois mots nous engagent directement, en Eglise, ici au Sénégal » a-t-il soutenu.

Profitant de l'occasion, Mgr Albert Sène, à renouveler ses chaleureux remerciements à tous les fidèles laïcs, les consacrés et les prêtres qui ont rejoint la Commission et ses différents pôles depuis le début de cette année. Au niveau diocésain, il encourage les équipes qui portent chaque jour, souvent avec peu de moyens, un service qui touche la vie de des communautés chrétiennes. « Ce que vous faites compte. Nous avons besoin de vos initiatives, de vos expériences et de votre créativité pour que l'Église au Sénégal soit présente et crédible dans l'espace public ».

Il a aussi invité tous les fidèles à prier pour ceux qui servent la communication ecclésiale et publique dont les journalistes, animateurs, agents diocésains, bénévoles des paroisses. « Nous avons besoin que le visage et la voix redisent la personne », écrit le pape Léon XIV. Que cette journée nous rappelle que communiquer, c'est toujours, d'abord, rencontrer l'autre. Un autre qui ne se réduit ni à un profil, ni à un algorithme, ni à un écran. Que saint François de Sales, patron des journalistes, guide nos pas. Que la Bienheureuse Vierge Marie veille sur tous ceux qui portent la Parole de son Fils aux hommes et celles des hommes à son Fils » a-t-il ainsi prié pour ceux et celles qui oeuvrent dans la communication de l'église.