Coordonnateur de la commission gouvernance et politique lors du précédent mandat du bureau de la coalition santé et action sociale (Cosas), Dr Abdoulaye Diagne tient désormais les commandes. Il a été porté à la tête de la Cosas pour trois ans, samedi dernier, lors de leur assemblée générale de renouvellement de leur instance.

Le Docteur Abdoulaye Diagne, récemment nommé à la présidence de la Cosas pour un mandat de trois ans, a dit qu'il orientera ses priorités vers l'approfondissement de la réflexion stratégique sur les systèmes de santé. Il aspire à devenir le porte-parole des usagers vulnérables au sein des structures médicales. Enfin, il s'attachera à doter l'institution de ressources adéquates pour légitimer ses interventions et optimiser son action globale.

« Nous avons nos idées, mais souvent nous avons des problèmes pour pouvoir les concrétiser en raison de la faiblesse des finances. On a des commissions qui sont en place pour permettre de réunir les moyens. Nous sommes en réflexion avec le ministère de la Santé pour une convention de partenariat. Nous allons aussi en chercher d'autres afin de pouvoir mener à bien notre mission ».

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Sur la gouvernance actuelle du système de santé au Sénégal, Dr Diagne dira tout que la Cosas a déjà ses idées et se rapprochera des autorités sanitaires, pour les amener à se rapprocher des positions des populations. « La gouvernance n'est pas seulement par rapport aux structures de santé, mais il est global. Il y a des problèmes qui ont été posés, celui des ressources humaines qu'il faudrait régler. Cette fameuse interrogation sur l'appel à candidats par rapport à des structures de santé qui sont prises en charge par des personnes que certains jugent incompétentes, doit faire l'objet d'une révision. Ce sont tous des problèmes qu'il faut réfléchir, régler, et avec le partenariat des autorités sanitaires du pays ».

En plus du renouvellement des instances, la rencontre a servi de cadre d'échanges, de réflexion et d'évaluation autour des défis majeurs du système socio-sanitaire sénégalais dont la qualité des soins, l'humanisation des structures sanitaires, la gouvernance du secteur, la politique du médicament, la protection sociale, la formation des ressources humaines ainsi que l'accès équitable aux soins, particulièrement dans les zones les plus reculées du pays.

Rappelons que la Cosas créée en 2017, est une organisation citoyenne, apolitique, autonome, laïque, oeuvrant pour l'amélioration du système sanitaire sénégalais à travers une dynamique de propositions et de contre-propositions.