Burkina Faso: Université Faustin-Sié-Sib de Gaoua - Le PCA et le premier président installés

Le Secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Pr Samuel Paré, a procédé à l'installation officielle du Président du conseil d'administration (PCA) ainsi que du premier président de l'université de la nouvelle Université Faustin-Sié-Sib (UF2S) de Gaoua, le lundi 18 mai 2026.

Après la cérémonie de baptême de l'Université Faustin-Sié-Sib de Gaoua, ses premiers responsables ont aussitôt été officiellement installés au cours d'une cérémonie présidée par le Pr Samuel Paré, le lundi 18 mai 2026, par le Secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur. Il s'agit du Président du conseil d'administration (PCA), Pr Issa Tapsoba ainsi que du premier président de l'université, Pr Nâg-Tiéro Roland Meda ,désormais chargés de conduire la mise en oeuvre des activités académiques et administratives de l'institution.

Selon le Secrétaire général, cette installation s'inscrit dans la dynamique nationale de développement de l'enseignement supérieur. Il a indiqué que l'université devra contribuer à la formation, à la recherche et au développement, conformément aux orientations des autorités publiques. Par ailleurs, il a affirmé que l'université s'inscrit dans la carte universitaire nationale avec une orientation vers plusieurs filières stratégiques, notamment les sciences sociales, le tourisme, la géographie ainsi que les sciences de la production agricole

. Le Pr Samuel Paré a invité les nouveaux dirigeants à travailler à la pleine réalisation des missions de l'institution, en lien avec les objectifs de développement du pays et les besoins de la région.

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Le président du Conseil d'administration installé a exprimé sa gratitude aux autorités pour la confiance placée en lui. Pr Issa Tapsoba a souligné l'importance et la lourdeur de la mission confiée, tout en affirmant son engagement à travailler en synergie avec l'ensemble des acteurs de l'université. Avant d'insister sur la nécessité de promouvoir la discipline, le civisme et l'organisation au sein de la communauté universitaire, estimant que ces valeurs constituent des piliers essentiels pour la réussite de l'institution.

Le premier président de de l'Université Faustin-Sié -Sib de Gaoua a, pour sa part, remercié les autorités pour la confiance accordée.

Pr Nâg-Tiéro Roland Meda a annoncé l'élaboration d'un plan stratégique de développement, basé sur les orientations des autorités de tutelle, afin de structurer les actions de l'institution. Ce plan vise notamment à renforcer la formation des étudiants aux niveaux licence et master, en adéquation avec la carte universitaire nationale et les besoins du marché de l'emploi. Et de réaffirmer son ambition de faire de l'Université Faustin-Sié-Sib de Gaoua un pôle d'excellence académique capable de former des diplômés « compétents, innovants et utiles » au développement du Burkina Faso.