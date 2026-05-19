Burkina Faso: Secrétariat et assistanat de direction - Les professionnels échangent sur les défis du métier

L'Association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso a organisé la Ire édition du forum national des professionnels du secrétariat et de l'assistanat de direction, samedi 16 mai 2026, à Ouagadougou.

Artisans de l'organisation administrative et piliers du suivi des décisions des institutions publiques et privées, les professionnels du secrétariat et de l'assistanat de direction jouent un rôle fondamental de gardiens et de facilitateurs de l'information et de la communication. A cet effet, au regard du contexte actuel du pays marqué par des défis sécuritaires, économiques et institutionnels qui lui font face, il exige en eux une transformation profonde des pratiques administratives et une redéfinition des méthodes de travail.

Le samedi 16 mai 2026, à Ouagadougou, ils se sont retrouvés pour échanger, partager des expériences et proposer d'idées au bon fonctionnement de la Nation.

Cette rencontre, placée sur le thème : « Les professionnels du secrétariat et de l'assistanat de direction du Burkina Faso au coeur de la refondation de l'Etat : dialogue institutionnel et engagement pour une administration publique performante », a été saluée par le ministre Secrétaire général (SG) du gouvernement, Ousmane Ouattara. Pour lui, ce cadre est une opportunité majeure de dialogue direct entre les acteurs de terrain et les autorités publiques.

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De son avis, il va permettre à la fois de mieux faire connaître les réalités professionnelles des secrétaires, et de recueillir leurs contributions, attentes et propositions pour améliorer le fonctionnement de l'administration.

De ce fait, il a encouragé les participants à formuler des recommandations concrètes et constructives liées au renforcement des capacités, à la professionnalisation du métier, à l'éthique et à la déontologie administrative et à l'adaptation aux exigences de la transformation numérique. « La refondation de l'Etat, engagée sous le leadership de son excellence le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, repose sur une administration efficace, intègre et résolument tournée vers les résultats. Cette ambition ne saurait se concrétiser sans des ressources humaines compétentes, engagées et responsables. Et vous, professionnels du secrétariat, êtes au premier rang de cette transformation », a-t-il lancé.

Le ministre, SG du gouvernement, a, en outre, réaffirmé l'engagement des autorités à accompagner toutes les initiatives visant à professionnaliser et valoriser le métier du secrétariat, améliorer les conditions de travail et renforcer les compétences des acteurs. Simplifier les procédures administratives Il a formulé le voeu que les travaux aboutissent à des recommandations « pertinentes » et à des engagements « forts » de nature à renforcer la place et le rôle des secrétaires dans l'administration.

Car, pour lui, le gouvernement est disposé à examiner avec attention ces recommandations dans une logique d'amélioration du service public. Dans cette lancée, la présidente de l'Association professionnelle des secrétaires du Burkina Faso (APSB), Espérance Assetou Dabiré, a indiqué qu'au cours des échanges, les participants vont présenter leurs préoccupations et proposer des solutions concrètes et adaptées à la réalité nationale.

Elle a exhorté ses camarades à ne plus être de simples exécutants mais une force de propositions pour simplifier les procédures administratives, améliorer la qualité du service public, renforcer la transparence et la traçabilité des actions administratives. « L'administration publique performante que nous appelons de nos voeux ne se construira pas sans nous. (...), nous avons donc une responsabilité historique, celle de contribuer activement à la transformation de notre administration », a-t-elle souligné.

Le représentant du président de la délégation consulaire de la chambre de commerce du Burkina Faso, Issoufou Maiga, par ailleurs, le parrain, a rassuré les professionnels du secrétariat et de l'assistanat de direction que son institution reste disponible et engagée pour accompagner la mise en oeuvre de ces différentes recommandations dans une dynamique de partenariat fondée sur la confiance, la collaboration et la recherche de résultats. Il les a encouragés à poursuivre ce dynamisme de professionnalisation, d'innovation et d'excellence.