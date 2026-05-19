Sénégal: Matam - L'exploration phosphatière ravive la colère des populations

À Agnam, dans la région de Matam, la contestation des populations autour de l'exploitation des phosphates a pris une ampleur considérable des derniers jours, installant un climat de forte tension dans cette partie du nord du pays.

Après plusieurs marches de contestation organisées par des habitants de l'arrondissement, des actes de vandalisme ont été signalés, contre les équipements de l'entreprise Ama Afrique chargée des travaux. Plusieurs machines utilisées sur le site ont été endommagées, accentuant les crispations entre les populations, les autorités administratives et les porteurs du projet minier. Face aux risques d'escalade et à la montée des tensions, les forces de défense et de sécurité ont été déployées pour sécuriser la zone et prévenir tout débordement.

Face à la menace d'une escalade de violence, le gouverneur de la région de Matam, Said Dia, accompagné d'une délégation du ministère chargé de l'Énergie, s'est rendu sur place pour engager un dialogue avec les différentes parties concernées. La rencontre s'est tenue à la sous-préfecture d'Agnam Civol, et a réuni l'ensemble des acteurs locaux concernés, notamment les maires des communes environnantes, dont le député-maire d'Agnam, Farba Ngom, ainsi que plusieurs chefs de village.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ce cadre d'échanges visait à décrisper la situation et à clarifier certaines incompréhensions entre les populations et la société exploitante, sur la nature exacte des opérations en cours. Le gouverneur a déclaré que de nombreux différends avaient pour origine un manque de communication, des malentendus et des informations mal relayées. Il a souligné que cette rencontre avait permis de désamorcer des tensions en expliquant clairement les différences entre la prospection et l'exploitation.

Contrairement à ce que redoutait de la population, il ne s'agirait pas, à ce stade, d'extraction de ressources, mais uniquement de missions exploratoires pour évaluer le potentiel du site. Grâce à ces explications, les populations auraient mieux compris les enjeux selon le gouverneur qui envisage une nouvelle réunion qui devrait être organisée prochainement pour définir les étapes suivantes et poursuivre les discussions.

Evoquant les actes de dégradation enregistrés sur le site, le gouverneur a confirmé que ces actes de vandalisme avaient gravement endommagé les machines en cours d'utilisation. En conséquence, les opérations ont suspendues temporairement, le temps de procéder aux réparations des équipements affectés. Le gouverneur a annoncé qu'une fois ces réparations effectuées, d'autres concertations seront engagées pour décider en accord avec les différentes parties concernées, des suites éventuelles du projet.

Cependant, malgré ces tentatives d'apaisement, des habitants de l'arrondissement des Agnam, maintiennent une opposition ferme à toute forme de prospection ou d'exploitation minière dans la zone. Dans cette commune des Agnam en pleine expansion démographique, certains riverains estiment que les espaces concernés pourraient à terme, servir à l'extension de l'habitat et au développement de la localité. Ils exigent que toute activité minière soit précédée d'une concertation approfondie avec les populations locales.

Hamady Ba, porte-parole des habitants, a insisté sur la nécessité d'obtenir le consentement préalable des communautés et a dénoncé ce qu'il perçoit comme un recours abusif à la force publique ainsi qu'un mépris manifeste des opinions locales, en particulier celles exprimées par les maires et les chefs de village. Il a enfin lancé un appel pressant au chef de l'État afin qu'il mette un terme à ce processus qu'il juge abusif et contraire aux intérêts des populations locales.