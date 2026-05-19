Tunisie: L'équipe féminine de football du CAB en Division 1 - Largement mérité...

L'accession en division 1 était prévisible au vu du parcours de l'équipe depuis le début de la saison.

Ça y est, c'est fait, c'est officiel ! Une belle éclaircie dans la grisaille. On va dire que c'était prévisible au vu du parcours effectué lors de la première phase du championnat à l'issue de laquelle le CAB s'était déjà classé premier de sa poule. La présidente de section, Rania Elmi, est aux anges à la suite de l'accession de l'équipe féminine de football « Je suis heureuse d'avoir contribué à cette consécration, un couronnement qui a été rendu possible grâce au soutien moral et financier permanent du président du club, Samir Yaâcoub», reconnaît-elle fièrement à l'issue de la compétition. Omniprésente aux côtés des joueuses à l'entraînement, aux déplacements, bref « au four et au moulin », Rania Elmi était à l'origine de la création de cette discipline au sein du club nordiste.

« Il s'agit de la première fois dans son histoire que le CAB possède une équipe féminine de football », dit-elle avec le sentiment du devoir accompli. Et d'ajouter « Toutes les joueuses sont à féliciter pour leur assiduité aux entraînements et l'effort fourni durant toute la saison pour hisser le club parmi l'élite ».

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Un avenir radieux !

L'équipe compte des joueuses de talent qui ont des qualités indéniables et pourraient certainement renforcer l'équipe de Tunisie dans un proche avenir, selon notre interlocutrice. C'est le cas de Lamar Gharbi (ailier), Yosr Rhaiem (défenseuse), Imen Chbeb (milieu de terrain) ou encore Mariam Dridi ( gardienne de but).

Force est de constater que toutes les joueuses cabistes sont en train d'allier parfaitement leur passion, le football et un cursus scolaire irréprochable. Faut-il rappeler qu'Assia Ouali, Amani Jamazi, Hiba Bakkay et Anwar Khelifa, qui se sont distinguées en cours d'année dans leurs études, se préparent à passer l'examen du baccalauréat et il va sans dire qu'on leur souhaite la réussite. C'est ce qu'on appelle un esprit sain dans un corps sain...