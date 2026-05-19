Tunisie: Le pays accueillera le championnat arabe des clubs de tennis de table en 2027

La Fédération Tunisienne de Tennis de Table a annoncé ce lundi que la Tunisie a été choisie pour accueillir le Championnat arabe des clubs champions de tennis de table pour l'année 2027.

Cet événement arabe constitue une nouvelle étape qui confirme la confiance des instances arabes dans la capacité de la Tunisie à organiser de grands événements sportifs.

Ce championnat sera également une excellente occasion de faire rayonner davantage le tennis de table tunisien à l'échelle arabe et de renforcer sa position sur la scène sportive.