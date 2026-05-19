Sénégal: Le festival international de la bande dessinée fait son grand retour à Dakar le 06 juin

Les amateurs de bande dessinée, de manga et d'arts graphiques ont rendez-vous le samedi 6 juin 2026 à Dakar pour la troisième édition du « BD Attaaya Festival », un événement culturel qui promet une immersion dans l'univers du neuvième art. Prévu de 10h à 17h à la Délégation Wallonie-Bruxelles de Fann Mermoz, le festival sera accessible gratuitement au public.

Le festival international de la bande dessinée va réunir petits et grands autour d'activités variées mêlant art, littérature et culture populaire. Les organisateurs annoncent « des univers graphiques magiques et des histoires captivantes dans une ambiance conviviale ».Il est présenté comme un espace de découverte, de partage et de créativité

Au programme figurent plusieurs ateliers d'initiation à la calligraphie et au dessin, destinés aussi bien aux débutants qu'aux passionnés de BD. Les visiteurs pourront également assister à une démonstration en direct sur la création de personnages de bande dessinée ou de Webtoon, à travers la technique du « character design ».

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Le festival se veut aussi un cadre d'échanges entre les différents acteurs du secteur culturel. Des rencontres avec des auteurs, maisons d'édition, librairies et organisations culturelles sont prévues afin de favoriser les discussions autour de la création graphique et du développement de la bande dessinée au Sénégal.

L'un des temps forts annoncés sera une exposition inédite consacrée à la BD sénégalaise, mettant en lumière les talents locaux et la richesse de la production nationale. Une discussion autour de « la BD au coeur des industries culturelles et créatives » permettra également d'aborder les enjeux économiques et artistiques liés au neuvième art.

Dans une atmosphère fidèle à l'esprit du festival, les participants pourront profiter des animations tout en dégustant un verre d'attaaya, symbole de convivialité et de partage au Sénégal.

Porté par plusieurs partenaires culturels, le « BD Attaaya Festival » confirme ainsi son ambition de promouvoir la bande dessinée et les arts visuels auprès du grand public, tout en offrant une vitrine aux créateurs africains et internationaux.