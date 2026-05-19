Ile Maurice: Bobysen Ramasawmy reconduit en cellule policière

19 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Vilorsha Armoogum

Bobysen Ramasawmy, 44 ans, habitant Flic-en-Flac, a comparu en cour de Bambous hier, dans le cadre d'une enquête menée par la Financial Crimes Commission (FCC). Provisoirement accusé d'entrave à la justice, il a été renvoyé en cellule policière à l'issue de son passage en cour.

Les enquêteurs de la FCC se sont opposés à sa remise en liberté conditionnelle, avançant que l'enquête est toujours à un stade sensible. Cette affaire est directement liée à l'arrestation récente d'Ally Moortooza Boolaky, alias Ally Royals, dans le cadre d'une présumée affaire de corruption.

Bobysen Ramasawmy est soupçonné d'avoir tenté d'avertir l'influenceur de son arrestation par la FCC, ce qui aurait compromis le déroulement des investigations.

Dans le cadre de cette enquête, les appareils électroniques et outils informatiques saisis ont été passés au crible par les spécialistes de la FCC. Ces analyses aurait permis aux enquêteurs d'établir des liens jugés importants pour l'enquête. Plusieurs échanges et informations numériques sont actuellement examinés afin de déterminer si des tentatives d'entrave ou de dissimulation d'éléments de preuve ont eu lieu. Affaire à suivre.

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