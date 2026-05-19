Ile Maurice: Rose et Larhubarbe maintenus en détention

Maël Rose et Louis Ismael Larhubarbe ont comparu hier devant le tribunal de Pamplemousses dans le cadre de l'enquête sur la mort de Gino Ronnie Bodha, qui devait fêter son 44e anniversaire aujourd'hui. À l'issue de l'audience, la police a objecté à la remise en liberté des deux suspects, qui ont été reconduits en cellule.

Un père choqué

Les suspects, tous deux âgés de 21 ans et originaires de Grand-Gaube, sont poursuivis dans l'affaire de la disparition - signalée le 13 mai - puis de la mort de Gino Ronnie Bodha, dont le corps a été retrouvé le 15 mai.

Présent au tribunal, Olivier Rose, le père de Maël, a évoqué la possibilité de pressions exercées sur les deux suspects, tout en estimant que son fils pourra s'expliquer lorsqu'il aura accès à l'ensemble des éléments de l'enquête. «Mo pa krwar ki mo garson finn fer enn zafer koumsa. Nanye li pa kasiet mwa. Mo zanfan kapav droge, personn pa enn sin, me mo pa krwar ki linn fer sa krim-la», a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Maël Rose et Louis Ismael Larhubarbe ont rapidement été retracés et arrêtés par les enquêteurs, à Grand-Gaube, à bord du véhicule de Gino Bodha. Dans la foulée, des opérations techniques ont été menées par le Scene of Crime Office (SOCO), notamment au domicile de la victime à Calodyne, dimanche.

De la drogue à l'altercation

Les officiers du SOCO ont fait des prélèvements dans la maison de Gino Bodha, dont des traces potentielles de scène de violence, des objets personnels ainsi que des éléments matériels susceptibles d'aider à reconstituer le déroulement exact des faits.

Selon les éléments de l'enquête, Gino Ronnie Bodha aurait passé la soirée du 13 mai en compagnie des deux suspects à son domicile de Calodyne. Une dispute aurait éclaté dans un contexte lié à des stupéfiants.

Lors de son interrogatoire, Maël Rose a expliqué que Louis Ismael Larhubarbe et lui connaissaient la victime depuis un moment et qu'ils effectuaient des travaux de plomberie chez lui. Il a aussi dit que la victime et lui consommaient de la drogue et que ce jour-là, une dispute avait éclaté sur le sujet.

Selon ses dires, Louis Ismael Larhubarbe aurait fumé du cannabis pour sa part et serait parti au moment de la dispute. Maël aurait reconnu avoir étranglé la victime au cours de cette altercation et en avoir parlé à Louis Ismael Larhubarbe. L'enquête en vue des prochaines étapes judiciaires se poursuit.