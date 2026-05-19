Ile Maurice: Un jeune de 18 ans arrêté après la mort de William Villars

L'enquête sur la mort de William Villars, retrouvé sans vie dans un terrain clôturé ce matin à Allée Brillant, à Vacoas, a connu un développement important avec l'arrestation d'un jeune homme de 18 ans.

Selon les recoupements d'informations, le suspect aurait surpris la victime dans sa cour, ce qui aurait provoqué une altercation entre les deux individus. Les circonstances exactes ayant conduit au drame font actuellement l'objet d'une enquête approfondie.

Le suspect a été placé en détention policière et devra comparaître en cour demain matin, 19 mai, sous une accusation provisoire.

Le corps de la victime a été transporté à la morgue pour une autopsie pratiquée dans la journée. Selon les conclusions du médecin légiste, le décès a été attribué à une «compression of neck».