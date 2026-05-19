Tunisie: La Tunisie et la Chine renforcent leur alliance dans la santé numérique et les industries pharmaceutiques

La Tunisie et la Chine ont réaffirmé leur volonté de renforcer leur partenariat stratégique dans les secteurs de la santé, de la numérisation et de l'innovation pharmaceutique, à l'occasion d'une rencontre tenue lundi 18 mai 2026 à Genève entre le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Ferjani, et son homologue chinois, Lei Haichao.

Les discussions ont porté sur l'élargissement de la coopération bilatérale vers des projets stratégiques dans les domaines de la santé numérique, de l'intelligence artificielle appliquée à la médecine, de la médecine intégrative, de la recherche scientifique et des industries pharmaceutiques.

Mustapha Ferjani a souligné l'attachement de la Tunisie au développement de ce partenariat historique à travers l'échange d'expertises, l'innovation et l'investissement conjoint. Il a indiqué que cette coopération contribuerait à l'amélioration de la qualité des services de santé ainsi qu'au soutien des réformes engagées dans les secteurs sanitaire et pharmaceutique.

Les deux parties ont également évoqué les perspectives de développement de médicaments et de produits de santé issus des plantes tunisiennes et chinoises, ainsi que les opportunités de coopération trilatérale en direction du continent africain.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, le ministre chinois de la Santé a réaffirmé la disposition de Pékin à poursuivre son soutien à la Tunisie et à diversifier les domaines de coopération sanitaire, considérant le partenariat tuniso-chinois comme un modèle de coopération Sud-Sud.