Ile Maurice: William Piat - La preuve par deux

C'est sans surprise que William Piat s'est offert les titres de champion de Maurice de XCC (cross-country short-track) et XCO (cross-country olympique) tenus au chassé du Morne vendredi et samedi derniers.

Comme nous le disions précédemment, c'est la première fois que la commission VTT de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC) organisait des championnats de XCC. Ils se déroulaient sur un circuit de 1,25 km à effectuer six fois.

Lucas Froget et Julien Cornette ont terminé 2e et 3e du XCC dans le même temps. © Krishna Pather

«Le XCC s'est très bien passé. Le parcours était difficile avec deux belles montées. J'ai voulu faire la différence assez vite pour pouvoir gérer ensuite mon effort. Ceci, dans le but de garder des forces pour le XCO le lendemain», confie William.

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Celui-ci s'est imposé en 23 minutes et 17 secondes devançant de près de deux minutes Lucas Froget et Julien Cornette (25:16).

Aurélie Halbachs-Lincoln a été sacrée en élite dames à la fois dans le XCC et dans le XCO. © Krishna Pather

Le lendemain, rebelote pour Piat. «J'ai abordé le XCO avec plein de confiance et j'ai imprimé mon rythme d'entrée. Yannick (Lincoln) qui n'avait pas fait le XCC était plus frais mais j'avais quand même de bonnes jambes moi aussi. J'ai pu faire la différence dès le premier tour mais malheureusement, j'ai eu une crevaison vers la fin du troisième tour et cela m'a fait perdre pratiquement toute mon avance.

J'ai du redémarrer à zéro mais j'ai pu reprendre de l'avance lors des deux derniers tours. C'était un beau parcours avec deux grosses montées sans compter la bosse avant l'arrivée. A Maurice nous n'avons pas les circuits techniques de Coupe du Monde mais il y avait quand même un joli single track. C'était dur et intense. Merci aux organisateurs», ajoute le double champion de Maurice 2026 qui sera en quête d'un troisième titre samedi prochain lors du championnat de cross-country marathon (XCM) à Constance.

A noter qu'en féminin, les deux titres élites sont allés à Aurélie Halbwachs-Lincoln.

Valérie Gérard s'est classée deuxième du XCC avant de d'être sacrée championne en XCO chez les Master dames 50 ans et plus. © Krishna Pather

Photo de famille des champions de Maurice XCO pour l'année 2026. © Krishna Pather

Résultats

Cross-country short track (XCC)

Hommes (19 ans et plus)

1.William Piat 23:17 ; 2. Lucas Froget 25:16 ; 3. Julien Cornette m.t ; 4. Étienne Fleurié 29:54 ; 5. Lucas César 29:56

Dames (19 ans et plus)

1.Aurélie Halbwachs-Lincoln 25:09 ; 2. Valérie Gérard 32:18

Cross-country olympique (XCO)

Masculin

Élite

1.William Piat 1h07:31 ; 2. Yannick Lincoln 1h09:41 ; 3. Thierry David 1h25:32

Moins de 23 ans

1.Julien Cornette 1h14:10 ; 2. Lucas Froget 1h19:15 ; 3. Lucas César 1h24:46

Juniors

1.Henri Rouillard 1h03:47 ; 2. Hamza Azmatally 1h29:25

Cadets

1.Remi Mariette 52:24 ; 2. Mathias de Guardia 52:30 ; 3. Enzo Le Merle 55:12

Minimes

1.Enric Bathfield 18:40 ; 2. Théo Bijoux 22:47 ; 3. Xavier Caboche 25:38

Master 40 ans et plus

1.Cédric Passée 1h08:12 ; 2. Étienne Fleurié 1h09:45 ; 3. René Pilot 1h10:39

Master 50 ans et plus

1.Christophe Harel 50:53 ; 2. Olivier Rouillard 53:28 ; 3. Christophe Gérard 57:20

Non-licenciés

1.Garess Ferdinand 1h23:26 ; 2. Denis Valentin 1h26:30 ; 3. Didier Lutchman 1h32:55

Féminin

Élite

Aurélie Halbwachs-Lincoln 1h08:43

Cadette

1.Delphie Brochier 1h05:20

Minimes

1.Manon de Chalain 29:23 ; 2. Kiara Rivet 34:16

Master 50 ans et plus

1.Valérie Gérard 1h04:21