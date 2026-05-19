Ile Maurice: Trois pollueurs pris en flagrant délit en cinq jours

La police de l'environnement a intensifié ses opérations de surveillance sur le terrain. Trois contrevenants ont été sanctionnés cette semaine dans des localités différentes. Le ministre Rajesh Bhagwan avertit que les infractions seront systématiquement poursuivies.

La traque contre les dépôts illégaux de déchets se poursuit sur le terrain. En l'espace de quelques jours, trois opérations menées par la police de l'environnement ont permis d'identifier et de sanctionner des contrevenants à Goodlands, Terre-Rouge et Bras-d'Eau. Dans l'un des cas, c'est un reçu retrouvé parmi des débris de construction fraîchement abandonnés qui a permis aux enquêteurs de remonter jusqu'au responsable.

La première intervention remonte au jeudi 14 mai, lors d'une opération de surveillance dans une zone connue pour les dépôts clandestins à Beau Plateau Road, Goodlands. Les officiers ont découvert des débris de construction récemment déversés sur le site. En y regardant de plus près, ils ont mis la main sur un reçu abandonné parmi les gravats. Cet élément s'est révélé déterminant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête a conduit les enquêteurs jusqu'à un habitant de Reservoir Road, Goodlands, qui a finalement reconnu être l'auteur du dépôt illégal. Il a été verbalisé et s'est vu infliger une amende de Rs 25 000. Il devra également enlever tous les débris dans le délai imparti par les autorités.

Deux jours plus tard, soit le samedi 16 mai à 14 h 25, la police de l'environnement est de nouveau intervenue, cette fois à Bois-Marchand, Terre-Rouge, après le signalement d'un habitant excédé par des dépôts sauvages dans la région. Les officiers ont rapidement identifié le propriétaire d'un camion impliqué dans le déversement illégal de déchets. Cet habitant de Melle Laure, Terre-Rouge, a lui aussi été sanctionné d'une amende de Rs 25 000 et sommé de nettoyer le site.

La troisième opération a eu lieu le lundi 18 mai dans la région de Bras d'Eau. Dans le cadre d'une opération de surveillance discrète, les autorités ont surpris, vers 12 h 30, le conducteur d'un camion en train de déverser des déchets verts en pleine zone boisée menant vers Bras-d'Eau. Pris en flagrant délit, cet habitant de Quatre-Cocos a immédiatement été sanctionné d'une amende de Rs 25 000. Il dispose de deux jours pour enlever les déchets abandonnés sur place.

Pour le ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, ces cas illustrent la vigilance accrue des autorités face aux atteintes à l'environnement, mais aussi l'importance de la collaboration citoyenne et du travail de terrain.

«Ceux qui continuent à transformer nos forêts, nos routes, nos espaces publics et autres lieux en dépotoirs doivent comprendre que leurs actes ont des conséquences graves. Les dépôts sauvages favorisent la prolifération de maladies comme le chikungunya et la leptospirose, mettant directement en danger la santé de nos enfants, nos aînés et nos familles. Les contrevenants seront traqués, sanctionnés et contraints de nettoyer les dégâts qu'ils causent à l'environnement et à la société», met en garde le ministre Rajesh Bhagwan.