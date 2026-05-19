Ile Maurice: PNQ - Joe Lesjongard questionne la transparence des recrutements dans les collectivités locales

19 Mai 2026
L'Express (Port Louis)

Le recrutement de «Refuse collectors» et de «General workers» au sein des collectivités locales en 2026 sera au centre de la Private Notice Question (PNQ) du leader de l'opposition, Joe Lesjongard, ce mardi 19 mai, à l'Assemblée nationale. Le Premier ministre, Navin Ramgoolam devra fournir plusieurs informations concernant cet exercice de recrutement mené par la Local Government Service Commission (LGSC).

Dans sa question, Joe Lesjongard demande d'abord combien d'employés ont été recrutés dans chaque autorité locale et combien de candidatures ont été rejetées. Il souhaite également savoir combien de personnes ayant participé à l'exercice de recrutement de 2024 ont finalement été sélectionnées lors du recrutement de 2026.

Le leader de l'opposition interrogera aussi le Premier ministre sur le nombre d'employés recrutés cette année, qui font actuellement l'objet de poursuites ou d'affaires policières.

Autre point sensible soulevé dans cette PNQ : les conclusions de l'enquête menée à la suite d'accusations de discrimination visant l'ancien président de la LGSC, Dr Sahid Maudarbocus dans le cadre du récent exercice de recrutement.

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