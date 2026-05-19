Ile Maurice: Deux corrupteurs écroués, quatre autre pistés

Dans l'affaire de corruption présumée entachant la Major Crime Investigation Team (MCIT), la Financial Crimes Commission vise maintenant quatre autres policiers impliqués dans une opération menée le 7 mai à Bois-Pignolet, Terre-Rouge.

Pour rappel, le sergent de police Jean Marie Norbert Moanoovaloo, 56 ans, habitant Coromandel, et la policière Nundanee Devi Ragoo, née Joygapaul, 36 ans, domiciliée à Terre-Rouge, sont déjà écroués, après que leur liberté conditionnelle a été refusée et que les plaignants de leur tentative de corruption les a reconnus lors d'une parade d'identification.

Selon les informations recueillies, une équipe de la MCIT, dont les deux policiers, transférés peu avant leur arrestation, déjà derrière les barreaux faisaient partie - ainsi que les quatre autres sur lesquels se concentre désormais la FCC -, a effectué une descente au domicile d'un particulier. Lors de cette intervention, les officiers auraient réclamé une somme d'argent en échange de la promesse de ne pas procéder à une arrestation.

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La victime présumée affirme qu'un montant de Rs 100 000 aurait été remis aux policiers afin d'éviter des poursuites. Après les faits, la personne concernée a alerté les autorités, déclenchant une enquête policière préliminaire avant que le dossier ne soit transféré à la FCC, le 15 mai, pour des investigations approfondies.

Dans le cadre de cette enquête, plusieurs appareils de télécommunication ont été saisis et passés au crible par les enquêteurs. Des téléphones portables et d'autres éléments numériques sont actuellement analysés afin de vérifier les échanges et les déplacements des suspects au moment des faits allégués.