Sénégal: La deuxième édition de Senegal Space Week lancée ce mardi à Dakar

19 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La deuxième édition de "Senegal Space Week" s'est ouverte, ce mardi, à Dakar, avec l'ambition de positionner le Sénégal comme une référence africaine en matière de géointelligence et d'applications spatiales au service de la sécurité, de la défense et de la gouvernance territoriale.

"Après le succès fondateur de sa première édition en 2025, Senegal Space Week revient pour une 2ème édition plus ambitieuse", indique l'Agence sénégalaise d'études spatiales (ASES), dans un document.

Cette édition 2026 de "Senegal Space Week", axée sur le thème "Le spatial au service de la sécurité et de la défense : applications et géointelligence pour la sécurisation de nos territoires", se tient du 19 au 22 mai au King Fahd Palace.

Selon l'ASES, Dakar entend affirmer, à travers ce rendez-vous, sa volonté de "se positionner comme référence africaine en matière de géointelligence et d'applications spatiales au service de la sécurité, de la défense et de la gouvernance territoriale".

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"Cette édition mettra en lumière le rôle déterminant des technologies spatiales dans le renforcement des capacités souveraines des États, notamment en matière de défense, de sécurité et de résilience stratégique", ajoute-t-elle.

Elle ambitionne également de renforcer le positionnement du Sénégal en tant que "hub africain" des applications spatiales, au service de la gouvernance territoriale, de la sécurité et du développement durable, rapporte l'agence.

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