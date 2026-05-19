Sénégal: Le CFJ s'est toujours illustré dans la formation continue des ressorts d'appel (Magistrat)

Kaolack — Le Centre de formation judiciaire (CFJ) s'est toujours illustré au profit des différents ressorts d'appel, par la prise en charge de la formation continue de ses professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, a affirmé le président de la Cour d'appel de Kaolack (centre), le magistrat Waly Faye.

"En sus de la formation judiciaire dispensée aux acteurs judiciaires, le CFJ s'est toujours illustré au profit des différents ressorts d'appel, par la prise en charge de la formation continue de ses professionnels dans l'exercice de leurs fonctions, renforçant leurs capacités", a-t-il dit.

Le juge intervenait présidait lors d'un séminaire sur le management des juridictions, organisé lundi à Kaolack par le CFJ, en partenariat avec la GIZ, l'agence de coopération internationale allemande pour le développement.

Prévue pour deux jours (18-19 mai), cette rencontre est destinée aux personnels des juridictions du ressort des Cours d'appel de Kaolack et de Tambacounda (est).

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Pour M. Faye, dans le strict intérêt du justiciable, cette rencontre s'inscrit sous ce registre, en ce qu'il permet à l'acteur judiciaire en "quête constante" de renforcement, de disposer d'apports techniques utiles à sa mission assignée.

"Chacun d'entre nous (les magistrats) a prêté serment avant d'être installé dans ses premières fonctions. [...] les statuts particuliers du cadre des fonctionnaires de la justice, imposent à chaque magistrat la réserve, l'honneur, la dignité, et à chaque administrateur de greffe, la loyauté, la probité et la conscience", a rappelé M. Faye.

Selon le président de la Cour d'appel de Kaolack, l'approbation personnelle de ces principes déontologiques et d'éthiques restent encore d'actualité.

"Nous sommes tous convaincus que gérer une juridiction, un Parquet ou un service de greffe, exige des acteurs de la distribution de la justice, d'entretenir nos connaissances, aptitudes et qualités professionnelles. Et celles-ci, associées aux obligations déontologiques et cumulées aux méthodes et outils de management, engagent le professionnel à réduire le temps de traitement des procédures et à rendre, en toute impartialité et dignité, les décisions de qualité, dans des délais raisonnables, à la grande satisfaction du citoyen", a-t-il indiqué.