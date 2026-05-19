Sénégal: Coupe du monde - Les Lions vont recevoir le drapeau national le 26 mai (Membre COMEX FSF)

Dakar — L'équipe nationale de football va recevoir le drapeau national des mains du chef de l'Etat, le 26 mai prochain, avant de s'envoler le lendemain en direction des Etats-Unis où les Lions vont peaufiner leur préparation pour la Coupe du monde 2026, a révélé Youssou Dial, membre du comité exécutif (COMEX) de la Fédération sénégalaise de football (FSF).

"Déjà le jeudi 21 mai, il y aura la publication de la liste des joueurs sélectionnés [...]. Le 26 mai, il est prévu la remise du drapeau avec le chef de l'Etat", a-t-il dit lundi soir au cours de l'émission "Road To America" de la Radiotélévision sénégalaise (RTS, publique).

Selon Youssou Dial, l'équipe nationale devrait normalement quitter le Sénégal le 27 mai pour se rendre directement à Charlotte, aux Etats-Unis.

"C'est dans cette ville que nous allons jouer notre premier match amical face aux Etats-Unis", dans le cadre de la préparation du Mondial 2026, a-t-il fait savoir.

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Les Lions resteront à Charlotte jusqu'au 7 juin avant de se rendre à Sant Antonio, où ils vont affronter l'Arabie Saoudite pour un autre match amical de préparation, a-t-il ajouté.

Les champions d'Afrique en titre vont ensuite rejoindre leur camp de base au New Jersey, le 11 juin.

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football, Pape Thiaw, va animer une conférence de presse consacrée à la publication de la liste des joueurs retenus pour le Mondial, jeudi 21 mai, au siège de la Sonatel, sur la Voie de dégagement nord (VDN).

Les sélectionneurs des équipes nationales en lice pour le Mondial ont jusqu'au 1er juin prochain pour publier leur liste de joueurs retenus pour cette compétition mondiale prévue du 11 juin au 19 juillet 2026 au Canada, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique.

Les listes élargies ont été déposées, lundi, auprès de la FIFA.

Le Sénégal, huitième de finaliste en 2022 au Qatar, va disputer en 2026 sa quatrième Coupe du monde, marquant ainsi sa troisième participation consécutive, après les éditions de 2018 et 2022.

Les Lions sont logés dans la même poule que la France, la Norvège et l'Irak.

En 2002, pour leur premier Mondial au Japon et en Corée du Sud, les Lions avaient battu la France, détentrice du trophée, en match d'ouverture sur un but de Pape Bouba Diop (1978-2020), avant d'être éliminés en quart de finale par la Turquie sur un "but en or".