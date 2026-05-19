Sénégal: Le défenseur Moussa Niakhaté dans le onze type de la saison 2025-2026 de L'Equipe

Dakar — Le défenseur international sénégalais de Lyon, Moussa Niakhaté, figure dans le onze type de la saison 2025-2026 de la Ligue 1 française, établie par le quotidien sportif français L'Equipe.

Avec une note de 5,77, Moussa Niakhaté est le seul Sénégalais dans le onze de la saison.

Le champion d'Afrique est un des artisans de la belle saison de Lyon qui a terminé à la quatrième place de Ligue 1.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le club lyonnais va jouer le tour préliminaire de la Ligue des champions, puis les barrages, s'il se qualifie.

Moussa Niakhaté a terminé, la semaine dernière, troisième du Prix Marc-Vivien Foé 2026, décerné par Radio France Internationale et France 24, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française.

Le défenseur central de l'Olympique lyonnais s'est affirmé comme un leader expérimenté. À 30 ans, le vice-capitaine de l'OL a joué un rôle clé dans la solidité défensive de son équipe, tout en faisant preuve de constance malgré un calendrier chargé, notamment marqué par la CAN.

Un autre déenseur sénégalais, Malang Sarr (Lens) est parmi les remplaçants du onze de la saison, avec une moyenne de 5,76.

Le défenseur de Paric Fc Moustapha Mbow (5,60) et le milieu terrain de l'AS Monaco Lamine Camara (5,50) sont classés 17e et 28e ex-aequo dans le classement des 30 meilleurs joueurs de la saison de Ligue 1.

Mory Diaw (Le Havre) et Yehvann Diouf sont respectivement 7e et 8e parmi les 20 meilleurs gardiens.