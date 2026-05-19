Madagascar: Disparition - Le maire Rabehaja inhumé à Toliara

La ville de Toliara a été plongée durant plusieurs jours dans une vive émotion à l'occasion des obsèques de son maire, Jean Rabehaja, affectueusement surnommé « Behaja ». Arrivé dans la cité du Soleil le 13 mai dernier, son corps a été accueilli par une foule immense venue lui rendre un ultime hommage.

Après une veillée funèbre organisée au Palais des sports Mahamasina, le cortège funèbre a emprunté la RN7 en direction de Toliara. À Andatabo, à une quinzaine de kilomètres de l'entrée de la ville, plusieurs centaines de personnes et près de deux cents véhicules attendaient déjà son arrivée. Dans une ambiance mêlant tristesse et recueillement, le cortège a ensuite rejoint le domicile familial du maire à Besasavy, où une foule s'était déjà rassemblée depuis les premières heures de la journée.

Durant plusieurs jours, les hommages se sont succédé sans interruption. Messes, prières et veillées ont rythmé ces moments de communion autour de la mémoire de celui qui dirigeait la commune urbaine de Toliara. Samedi dernier, avant son inhumation, Jean Rabehaja a reçu les derniers honneurs à travers un ultime tour de ville. Le cortège est notamment passé devant le gymnase couvert ainsi que devant la mairie de Toliara, lieux symboliques de son engagement pour la commune.

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Des personnalités politiques ont pris part à la cérémonie, parmi lesquelles le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Jeunesse et des Sports ainsi que des députés de la région Atsimo Andrefana. Tous ont salué la mémoire d'un homme décrit comme proche de la population et profondément attaché au développement de sa ville.

Le maire a été inhumé samedi en fin d'après-midi au cimetière de Haviro, non loin de Maninday. Camions, voitures particulières, bus, motos, bajaj et cyclo-pousses ont accompagné le défunt jusqu'à sa dernière demeure. Originaire d'Anakao, Jean Rabehaja avait exprimé de son vivant le souhait d'être enterré à Toliara, et pour respecter sa devise : « Toliarako, Toliaranao, Toliarantsika » Ma Tuléar, ta Tuléar, notre Tuléar.