Madagascar: Mahajanga - Le parquet se dote d'un nouveau procureur

Nouveau procureur de la République près le tribunal de première instance de Mahajanga, André Andrimpirenena a annoncé un parquet plus rigoureux. Il a affirmé que toute personne qui viole la loi sera poursuivie conformément aux textes en vigueur.

« Le parquet placé sous mon autorité fera preuve de rigueur et mettra tout en oeuvre pour poursuivre, conformément à la loi, toute personne qui l'enfreint », a déclaré le nouveau procureur.

André Andrimpirenena a défini trois axes stratégiques pour atteindre cet objectif. Parmi eux figurent le respect des droits humains et le rapprochement de la justice des citoyens. Selon lui, cette orientation doit permettre aux magistrats d'exercer leurs fonctions dans le respect de la loi et conformément à la politique du ministère de la Justice, qui vise à rendre la justice plus proche des citoyens.

« Le parquet est ainsi ouvert à tous», a-t-il ajouté.

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L'audience solennelle d'installation s'est tenue vendredi dernier au tribunal de première instance de Mahajanga-Be. Elle s'est déroulée sous la présidence des chefs de la Cour d'appel de Mahajanga, dont le procureur général près la Cour d'appel, Jean-Jacques William Andriamandrato.

Le directeur de cabinet, Jean Arsène Tsaraleha, a représenté la Garde des Sceaux, ministre de la Justice, lors de cette cérémonie. Le secrétaire général de la région Boeny a, quant à lui, représenté le chef de région.

Après la cérémonie solennelle, une séance de travail a réuni le Conseil de l'Ordre des avocats, les magistrats et les greffiers du ressort de la Cour d'appel de Mahajanga. Le nouveau procureur et les représentants du ministère de la Justice y ont également pris part.

Les échanges ont porté sur l'amélioration du fonctionnement de la justice et le renforcement de la qualité du service public rendu aux justiciables, conformément à la politique générale de la Refondation de la République.

Le magistrat André Andrimpirenena succède à Périclès Imbiki à ce poste.