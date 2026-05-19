Madagascar: Boeny - Le directeur régional de l'agriculture n'est plus

19 Mai 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Vero Andrianarisoa

Trois mois seulement après sa prise de fonction en tant que directeur régional de l'agriculture et de l'élevage de Boeny, Tinahindrazana Soatata Razafimandimby vient de décéder à l'âge de 37 ans, samedi dernier à Mahajanga.

Le jeune directeur a succombé à une maladie, laissant derrière lui son épouse et leurs quatre enfants.

Les autorités de Mahajanga, conduites par le préfet Nicolas Rabenandrasana et les directeurs régionaux, se sont rendues à son domicile à Androva samedi afin de présenter leurs condoléances à la famille. La dépouille mortelle a quitté la résidence le jour même et a été transportée à Bekitro, dans le district de Bekily, région Androy.

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