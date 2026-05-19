Madagascar: Ambilobe - Un spectaculaire incendie fait craindre le pire

Un violent incendie a provoqué une vive frayeur ce week-end à Antamariazy-Ambilobe, à proximité immédiate d'une station-service, mobilisant rapidement les secours et semant un mouvement de panique parmi les habitants et les usagers de la route.

Les flammes, visibles à plusieurs centaines de mètres, se sont propagées en quelques minutes, accompagnées d'importantes fumées noires qui ont envahi les environs. Alertés par des détonations et la montée rapide du feu, plusieurs riverains ont quitté précipitamment les lieux, craignant une explosion au niveau de la station-service située à quelques mètres du sinistre.

Le feu, qui s'est déclaré à quelques mètres seulement d'une station-service Jovena, a détruit neuf habitations et commerces, faisant craindre une explosion aux conséquences dramatiques.

Selon des témoins, la circulation a été fortement perturbée durant l'intervention. Des automobilistes ont abandonné leurs véhicules pour se mettre à l'abri tandis que des commerces voisins ont fermé en urgence par mesure de sécurité.

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« Nous avons eu très peur. Les flammes étaient immenses et tout le monde criait en courant », raconte un habitant du quartier encore sous le choc.

Grâce à la solidarité des populations, le feu a pu être maîtrisé avant qu'il n'atteigne les installations de la station-service, évitant ainsi un drame de grande ampleur. Des camions-citernes de la société Colas et un opérateur privé sont venus en aide, facilitant l'intervention.

Les forces de l'ordre ont établi un périmètre de sécurité afin de tenir les curieux à distance et de faciliter les opérations.

Aucune perte humaine n'a été officiellement signalée jusqu'à présent, cependant trois personnes ont été blessées. Les dégâts matériels, en revanche, sont jugés importants, estimés à plus de 32 millions d'ariary.

Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le sinistre serait parti d'une huile de cuisson utilisée pour préparer des galettes. Des projections enflammées auraient ensuite embrasé les constructions voisines, favorisant une propagation rapide du feu.

Face à l'ampleur des pertes, un appel à la solidarité a été lancé en faveur des victimes. Le chef de région, Francio Louis Marovavy, et ses proches collaborateurs se sont déplacés pour apporter de l'aide et encourager les victimes.

Cet incendie spectaculaire relance une nouvelle fois la question des mesures de sécurité autour des infrastructures sensibles situées en zone habitée.