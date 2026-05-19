Madagascar: Toliara - Un carrefour des entrepreneurs voit le jour

Nouveau style pour booster l'entrepreneuriat dans la cité du soleil. « Il s'agit d'un lieu de rencontre et d'échanges entre entrepreneurs, mais pas uniquement. Ceux qui sont intéressés ou ceux qui veulent mieux comprendre ce domaine peuvent venir », explique Lantoniaina Rakotoarivelo, propriétaire du lieu se trouvant à l'enceinte du supermarché Score de Toliara. « C'est un restaurant-lounge, mais le restaurant n'est qu'un outil pour stimuler les échanges. C'est bien plus qu'un simple lieu de restauration, c'est un lieu pensé pour offrir une expérience culinaire, humaine et créative dont le but est de mettre en lumière les richesses de Toliara» ajoute-t-elle.

Chaque jeudi soir, des sessions se rapportant à l'entrepreneuriat sont organisées et, depuis son ouverture le 27 avril dernier, plusieurs acteurs sont déjà venus discuter, échanger des idées de business. L'artisanat en fibre végétale a ouvert la session, la propriétaire étant également propriétaire d'une maison d'artisanat en jonc de mer. La restauration, l'événementiel, l'élevage de poulet de chair, la vente d'alevins, le matériel informatique, les agences de placement, la couture, la mode, entre autres, ont déjà été au menu des discussions.

« Écouter l'expérience d'un autre entrepreneur, c'est découvrir un nouveau monde, c'est élargir sa vision et comprendre que chaque évolution demande du temps, de l'énergie et de la concentration. C'est tout l'objet du carrefour des entrepreneurs: écouter, discuter, échanger et apprendre », détaille Lantoniaina Rakotoarivelo. En dehors de ces rencontres, le lieu est également animé par des prestations musicales et des chants, contribuant à faire vivre le carrefour des entrepreneurs.