Madagascar: Anstiranana - L'éducation professionnelle s'invite au coeur du monde rural

En plein milieu rural, plus précisément à Maherivaratra, dans le district d'Ambanja, un nouveau centre de formation professionnelle ouvre désormais ses portes aux jeunes.

Àtravers cette infrastructure moderne, les initiateurs du projet ambitionnent de rapprocher l'apprentissage des métiers des populations rurales, tout en offrant de nouvelles perspectives d'emploi et de développement local.

L'ouverture d'une École de Cuisine et d'Accueil, implantée au sein du Lycée Saint Joseph, située à une trentaine de kilomètres au Nord d'Ambanja, marque une nouvelle étape dans la formation professionnelle des jeunes malgaches. Porté par l'Organisme non gouvernemental italien Talent Seed, en collaboration avec les institutions italiennes de formation l'ENAIP du Piémont et de la Vénétie, et en partenariat avec la congrégation des Soeurs « Disciples du Sacré-Coeur », le projet ambitionne de faire du tourisme et de la restauration un véritable levier d'insertion professionnelle dans la région Diana.

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Dotée de laboratoires modernes et d'équipements technologiques adaptés aux besoins actuels de la formation professionnelle, l'école proposera des cours spécialisés et des formations dans les secteurs de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme. Le centre de formation a voulu s'aligner sur les plus récentes politiques énergétiques non polluantes en s'équipant d'installations solaires qui permettent aussi une connexion internet permanente pour la formation à distance (e-learning).

Fonds propres

Selon les explications, pour réaliser la formation, Talent Seed a déjà construit un bâtiment de 160 m² équipé d'un laboratoire de cuisine complètement équipé, pour un premier investissement total de 80 000 euros. La construction de nouveaux bâtiments de 580 m² est programmée pour porter à six le nombre de salles de classe, ainsi que l'extension l'extension des infrastructures administratives et des logements destinés aux enseignants.

Une fois l'école à plein régime, le programme comprendra trois filières de cuisine et trois filières de salle et bar, accueillant cent vingt étudiants pour une formation de trois ans. Celle-ci alternera enseignements théoriques et stages pratiques dans les principales structures touristiques de la région, et débouchera sur un diplôme professionnel d'opérateur en cuisine ou en salle et bar.

Le cours débutera au mois d'octobre 2026.

Le centre de formation a été réalisé jusqu'à aujourd'hui avec des fonds propres de l'organisation italienne, alors que, pour les fonds nécessaires à son extension, Talent Seed et le diocèse d'Ambanja se sont adressés à la CEI (Conférence Épiscopale Italienne), auprès de laquelle le projet est actuellement en voie d'approbation.

La cérémonie d'inauguration, en présence des autorités locales et de plusieurs prélats du diocèse d'Ambanja, a également réuni l'ambassadeur d'Italie Alberto Vecchi, en poste à l'ambassade d'Italie en Afrique du Sud et compétent pour Madagascar, accompagné de la cheffe du consulat Anna Quattrone ainsi que du consul honoraire Claudio Siragusa, responsable des régions Diana, Sava et Sofia.

« Cet évènement est important pour la coopération entre l'Italie et Madagascar, pour les sentiments d'amitié qui unissent les deux pays et leur volonté d'assurer aux jeunes ruraux une réelle opportunité de formation et d'insertion dans le monde du travail », a déclaré l'ambassadeur.

Il a également ajouté qu'un projet de structure formative intégrant un élevage de poulets et un atelier de fabrication de biscuits devrait, à terme, contribuer à assurer le financement durable du fonctionnement de l'école.