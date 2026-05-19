Madagascar: État de Santé - La famille d'Honorat reste mobilisée

Toujours hospitalisé et sous surveillance médicale, Honorat reste dans un état jugé « stable » selon sa famille, qui continue de mobiliser tous les moyens possibles pour sa prise en charge.

Entre inquiétude et espoir, la famille continue de se battre au quotidien pour assurer les soins et préparer l'opération à venir. Selon les confidences du fils d'Honorat, l'état du patient demeure encore fragile, même si une légère amélioration a été constatée ces derniers jours.

« Il parle un peu mieux maintenant. Ce n'est pas encore normal, mais son état est devenu plus stable », explique son fils. Malgré cette évolution encourageante, les proches préfèrent rester prudents face à une situation encore délicate. « Son état reste compliqué. Nous préférons éviter de trop parler de ce dont nous avons besoin, mais nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir», ajoute-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La famille poursuit ainsi les démarches nécessaires afin d'assurer les frais liés à son hospitalisation et à la future intervention chirurgicale. Les aides et soutiens reçus à travers les spectacles et concerts de solidarité notamment Kakakaka Kaiamba Miray Fo ho an'i Honorat, Concert Eric Manana servent principalement à couvrir les dépenses quotidiennes du séjour médical ainsi qu'à préparer l'opération. « Tant qu'il reste hospitalisé, les dépenses continuent», confie encore son fils.

Du côté des médecins, aucune date précise n'a encore été fixée pour l'opération. Les spécialistes attendent avant tout que l'état du patient soit suffisamment stable afin qu'il puisse supporter l'intervention dans de bonnes conditions. « Les médecins veulent être sûrs qu'il soit réellement en état de supporter l'opération», précise la famille.

Malgré les difficultés, les proches gardent espoir et poursuivent leurs efforts pour accompagner le patient durant cette période éprouvante.