Bénin: Retour sur investissements - Les actionnaires de BOA Bénin percevront 23,728 milliards de FCFA de dividendes

Les actionnaires de la banque BOA Bénin percevront le 26 mai 2025, au titre de l'exercice 2025, un dividende annuel global net de 23,728 milliards FCFA, a informé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire.

Cela correspond à un dividende net par action de 485 FCFA contre 468 FCFA en 2024. Selon la direction de la BRVM, le titre BOA Bénin cotera ex-dividende à partir du vendredi 22 mai 2026. Les investisseurs qui souhaitent acquérir des actions BOA Bénin, ont encore jusqu'au jeudi 21 mai 2025 pour le faire. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système de négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Au 31 décembre 2025, la BOA Bénin a réalisé un résultat net après impôts de 20,107 milliards de FCFA contre 20 milliards de FCFA en 2024, soit une hausse de 2,34%.

Le total bilan de la banque a connu une progression de 3%, passant de 940,187 milliards de FCFA en 2024 à 965 milliards de FCFA.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les créances consenties par la banque à la clientèle se sont élevées à 392 milliards de FCFA contre 408,395 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 4,08%. Les dettes de la banque à l'égard de la clientèle se sont établies à 712 milliards de FCFA contre 734,344 milliards de FCFA en 2024, soit une baisse de 3,09%.

En ce qui le concerne, le produit net bancaire connait une augmentation de 10,20% à 51,273 milliards de FCFA contre 47 milliards de FCFA en 2024.

Durant la période sous revue, les charges générales d'exploitation de BOA Bénin ont légèrement progressé de 1,49% à 23 milliards de FCFA contre 22,369 milliards de FCFA en 2024.

De son côté, le résultat brut d'exploitation de la BOA Bénin s'est bonifié de 20%, passant de 22 milliards de FCFA en 2024 à 26 milliards de FCFA à la fin de l'exercice 2025.

Le coût du risque a connu une dégradation affichant un solde de -4,685 milliards de FCFA contre -124,264 millions de FCFA en 2024.

Une légère baisse de 1,23% a été notée concernant le résultat d'exploitation qui se situe à 21,190 milliards de FCFA contre 21,455 milliards de FCFA en 2024.

Le résultat avant impôt a suivi la même tendance baissière, avec une réalisation passant de 22 milliards de FCFA en 2024 à 21,425 milliards de FCFA en 2025.