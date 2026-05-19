Afrique: Malick Ndiaye appelle au renforcement de la gouvernance de l'APF

Dakar — Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye a appelé lundi à Dakar à un renforcement de la gouvernance de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie afin de permettre à l'organisation d'améliorer son efficacité et d'accroître son influence.

"Face aux profondes mutations géopolitiques, technologiques et générationnelles que connaît le monde, notre Assemblée parlementaire doit renforcer sa gouvernance, gagner en efficacité et accroître sa capacité d'impact", a-t-il notamment déclaré.

Malick Ndiaye intervenait à l'ouverture dans la capitale sénégalaise de la 32ᵉ Assemblée régionale Afrique de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF).

Il a martelé que l'APF, considérée comme un espace unique de dialogue politique, de coopération parlementaire et de solidarité entre les peuples ayant la langue française en partage, devait évoluer avec le temps afin de devenir plus agile, plus représentative et davantage tournée vers des résultats concrets.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le président de l'institution parlementaire du Sénégal a pour cela préconisé la mise en œuvre d'actions allant de la modernisation de ses mécanismes de fonctionnement et du renforcement du rôle des régions à une meilleure implication des jeunes parlementaires et des femmes et, par-dessus tout, une diplomatie parlementaire plus offensive sur les grands enjeux contemporains.

Il a insisté sur l'importance de bâtir une Assemblée parlementaire de la Francophonie davantage attractive pour les nouvelles générations politiques africaines, en déconsolidant par exemple l'idée d'une organisation figée.

"Réformer l'APF n'est pas l'affaiblir", a-t-il lancé à la centaine de délégués présents à la cérémonie d'ouverture.

L'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) est une institution créée en 1967 et regroupant des parlementaires issus de pays francophones. Elle constitue un organe consultatif de l'Organisation internationale de la Francophonie avec la mission de favoriser le dialogue politique, promouvoir la démocratie et la coopération entre Parlements.