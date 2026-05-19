Tunisie: Selon l'AIE, les stocks pétroliers commerciaux bientôt à sec

Le directeur de l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), Fatih Birol, a déclaré ce lundi que les stocks commerciaux de pétrole s'érodent rapidement en raison de la guerre en cours avec l'Iran et du blocage du détroit d'Ormuz, ajoutant que ces réserves ne suffiront plus que pour quelques semaines.

S'exprimant devant les journalistes en marge de sa participation à la réunion du G7 à Paris, M. Birol a précisé que les prélèvements sur les réserves stratégiques ont permis d'injecter 2,5 millions de bils par jour supplémentaires sur le marché, mais que ces réserves « demeurent limitées ».

Fatih Birol a expliqué que le lancement de la saison des semis printaniers et de la période des déplacements estivaux dans les pays de l'hémisphère nord allait accélérer l'épuisement des stocks, sous l'effet d'une hausse de la demande en diesel, en engrais, en kérosène et en essence.

Interrogé sur les commentaires qu'il a tenus lors du sommet du G7, il a indiqué avoir pointé du doigt un « décalage de perception sur les marchés entre les marchés physiques et les marchés à terme » du pétrole.

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Il a rappelé qu'avant le déclenchement de la guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran à la fin du mois de février, les marchés pétroliers affichaient un excédent important avec des niveaux élevés de stocks commerciaux, mais que cette situation s'est rapidement inversée sous l'impact du conflit.