Tunisie: Investissements, tech et huile d'olive - La Tunisie et la Corée boostent leur coopération

M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'Etranger, a reçu aujourd'hui, lundi 18 mai 2026, M. Lee Tae-Won, Ambassadeur de la République de Corée en Tunisie.

Au début de la rencontre, le Ministre a salué le niveau distingué des relations d'amitié, de coopération et de partenariat entre la Tunisie et la République de Corée dans différents domaines, notamment les secteurs prioritaires à forte valeur ajoutée tels que la santé numérique, l'industrie des composants automobiles, la gouvernance électronique, les technologies de communication et les services numériques, en mettant en avant le rôle central joué par l'Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) dans la réussite et le développement de cette coopération ainsi que l'élargissement de ses perspectives.

Le Ministre a en outre souligné l'importance de la réunion des ministres des Affaires Etrangères Corée-Afrique prévue à Seoul le 1ᵉʳ juin 2026 et le potentiel de la coopération triangulaire Tunisie-Corée-Afrique, ainsi que les opportunités d'élargir et de diversifier la base des investissements coréens en Tunisie.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, l'Ambassadeur a salué la qualité des relations bilatérales et a réaffirmé son engagement à œuvrer davantage au développement et à l'élargissement des domaines de coopération bilatérale, notamment dans la perspective de la célébration, du 60ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays au cours des prochaines années. Il a également évoqué les perspectives prometteuses en matière de développement des investissements conjoints et de renforcement des échanges commerciaux, à la lumière des discussions en cours concernant l'intention d'une entreprise coréenne d'importer des quantités importantes d'huile d'olive tunisien ainsi que d'autres produits alimentaires.