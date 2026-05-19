Tunisie: La Tunisie participe à la première réunion sur le « Pacte pour la Méditerranée »

L'ambassadeur de la République tunisienne auprès de l'Union européenne, Sahbi Khalfallah, a représenté la Tunisie lors de la première réunion du groupe conjoint des hauts fonctionnaires entre l'Union européenne et les pays partenaires de la rive sud de la Méditerranée, consacrée au « Pacte pour la Méditerranée ».

Cette réunion a constitué une nouvelle opportunité pour réaffirmer les priorités nationales, dans le cadre d'un partenariat régional équilibré fondé sur le principe de l'égalité et le respect des choix souverains des peuples, selon un communiqué publié ce lundi par l'ambassade de Tunisie à Bruxelles (Belgique) sur sa page officielle sur le réseau social Facebook.

À l'issue de la rencontre, un plan d'action comprenant une première liste de projets concrets a été lancé dans le cadre de ce Pacte pour la Méditerranée.

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Il convient de noter que le « Pacte pour la Méditerranée » est un cadre de partenariat stratégique officiellement lancé par l'Union européenne en novembre 2025, à l'occasion du trentième anniversaire de la « Déclaration de Barcelone » (1995). Ce pacte vise à renforcer la coopération économique, politique et sécuritaire avec les pays du sud et de l'est du bassin méditerranéen. Il s'articule autour d'axes majeurs tels que la coopération économique, l'investissement, l'autonomisation des jeunes et des femmes, la gestion de la migration et la sécurité, avec pour objectif de créer une zone commune prospère et capable de relever les défis actuels.

Pour rappel, la « Déclaration de Barcelone » (lancée lors de la conférence de Barcelone en 1995) avait jeté les bases d'un nouveau partenariat régional pour la coopération euro-méditerranéenne, au cours de laquelle les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne et de 12 pays du sud et de l'est de la Méditerranée avaient signé un accord ambitieux de partenariat euro-méditerranéen.