Afrique: Principe suivi par le Président de la République - Une gouvernance fondée sur la souveraineté populaire

« Le peuple tunisien a besoin de décisions lesquelles sont imminentes afin de mettre un terme à l'injustice et à la précarité de ceux qui souffrent de l'appauvrissement et du chômage », vient d'affirmer le président de la République lors de sa rencontre, il y a trois jours, avec la Cheffe du gouvernement.

Il s'agit là de la confirmation d'une approche prônée et suivie depuis l'accession du Chef de l'État à la magistrature suprême, plus précisément depuis l'avènement du processus du 25 juillet 2021. Une orientation concrétisée grâce à une refonte des institutions, au renforcement de l'indépendance nationale et à l'édification de la Tunisie nouvelle où les maîtres mots sont dignité, honneur et autonomie des citoyens, qui constituent la priorité.

Autrement, quand on dit, "le peuple veut", ce n'est pas un simple slogan, mais cela représente une volonté inébranlable du pouvoir en vue de répondre aux vraies attentes du peuple qui sont, au demeurant, grandes, d'où l'obligation pour tout un chacun de ne pas le décevoir, sans oublier les multiples initiatives afin de rompre avec le passé et qui ont pu ouvrir de plus larges perspectives à tous et à travers toutes les régions du pays.

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Rappelons que, selon ses premières déclarations après son élection, le président de la République a mis en exergue le fait que le peuple tunisien a récupéré sa révolution tout en relevant et en remportant bon nombre de défis qualifiés de majeurs, dont notamment l'ouverture de nouveaux horizons aux sans-emploi, y compris les jeunes.

Il faut dire aussi que l'économie nationale est fondée, comme l'a mis en exergue à maintes reprises le Chef de l'État, sur le principe de la création de richesses conformément à des choix nationaux émanant du peuple avec un combat acharné contre la corruption et la spéculation tout en procédant à l'assainissement et à la préservation des institutions et autres services publics.

Il est utile de rappeler que le peuple, formé dans sa majorité de jeunes avides de changement après toute une décennie noire et tant d'autres années de mise à l'écart, a fortement cru en son Président, plus particulièrement en sa rectitude, sa probité incontestée, son intégrité et sa constance depuis 2011.

C'est ainsi que Kaïs Saïed a réussi à établir d'importants liens de confiance avec le peuple qui l'a élu en 2019, puis réélu en 2024 avec des taux de 90 pour cent, voire plus, pour diriger les affaires de la Tunisie, sachant que ladite confiance est réciproque tout en étant facilitée par le fait que le président de la République a su et pu mettre le doigt sur les aspirations des Tunisiennes et Tunisiens dans toutes les régions du pays.

C'est dans cet ordre d'idées que les discours du Chef de l'État s'articulent, toujours, autour de la nécessité de lutter contre la corruption, de dénoncer le manque de respect des lois constitutionnelles, de placer le peuple et les jeunes au centre de la vie politique, sans oublier qu'il insiste, avec force, sur la restauration d'un État fort et gouverné par un président qui incarne la volonté populaire.

En somme, il est clair que le Président Saïed se fonde, dans sa gouvernance, sur le concept de la souveraineté populaire dans le sens où il assure régulièrement que le peuple tunisien demeure la seule source de pouvoir, ce qui est confirmé par sa réélection à une très large majorité.