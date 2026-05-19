Ile Maurice: Deux semaines de violences qui interpellent la population

En moins de 15 jours, une succession de faits divers d'une rare violence a ébranlé la population, ravivant les inquiétudes liées au maintien de la paix et de l'ordre public (law and order). Agressions, meurtre, affrontements entre groupes rivaux et interventions d'unités spécialisées... Le sentiment d'insécurité est monté de quelques crans.

Dans les rues comme sur les réseaux sociaux, les réactions se multiplient. Beaucoup de citoyens disent ne plus reconnaître une société longtemps perçue comme stable. Les images de violence circulent, choquent et s'ajoutent à une série d'affaires choquantes. Le débat sur l'ordre public prend de l'ampleur, tandis que plusieurs voix, dont celle de l'assistant surintendant de police Suhail Lidialam du Police Press Office, appellent à préserver la confiance envers les institutions et le système judiciaire.

Grand-Bassin : un Italien agressé

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Capture d'écran de la vidéo montrant l'agression de l'Italien à Grand-Bassin, jeudi dernier. L'un des faits divers les plus marquants s'est produit à Grand-Bassin. Le jeudi 14 mai, un Italien de 53 ans a été agressé près du parking du site sacré. La scène, filmée par des témoins, a circulé sur les réseaux sociaux, suscitant une vague d'indignation nationale. Au-delà de la violence de l'acte, c'est la symbolique du lieu qui a choqué : un espace de recueillement transformé en théâtre de violence.

Le meurtre de Gino Bodha

Quelques jours plus tard, un nouveau drame a alourdi l'atmosphère. Le cadavre de Gino Ronnie Bodha, fils du politicien Nando Bodha, qui vivait à Calodyne, dans le Nord, a été retrouvé au fond d'un ravin à La Nicolière. Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime aurait été transportée depuis son domicile avant d'être jetée dans le ravin. L'autopsie, réalisée par le Dr Sudesh Kumar Gungadin, a conclu à une mort par strangulation. Deux jeunes hommes de 21 ans, Maël Rose et Louis Ismaël Larhubarbe, ont été arrêtés. L'un d'eux a avoué avoir étranglé la victime. Le mobile serait lié à une affaire de drogue, selon la police.

Ce meurtre illustre une réalité préoccupante : la montée de conflits liés à des réseaux criminels de plus en plus jeunes et violents.

Chaos à Camp-Thorel

La SSU, déployée dimanche soir à Camp-Thorel, pour tenter de ramener le calme. Dimanche soir, Camp-Thorel a basculé dans la violence lors d'un affrontement entre deux groupes rivaux. Échanges de coups, incendie de véhicules, tirs d'arme à feu... La situation a dégénéré. La Special Supporting Unit, de la Special Mobile Force et du Groupe d'intervention de la police mauricienne ont été mobilisées pour reprendre le contrôle. Deux personnes ont été blessées et plusieurs familles ont été évacuées dans une atmosphère de panique.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le conflit serait lié à l'utilisation illégale de quads sur un parcours de santé. Une simple altercation a suffi à déclencher une spirale de violence. Par ailleurs, la Criminal Investigation Division de Moka a repéré 19 individus cachés dans une zone boisée. Les forces de l'ordre ont déployé des unités spécialisées pour sécuriser le secteur et procéder à des interpellations. Six arrestations ont été effectuées. Les suspects doivent comparaître en cour aujourd'hui. Les enquêteurs cherchent à déterminer leur implication et d'éventuels liens avec d'autres activités criminelles.

Un jeune homme retrouvé mort à Vacoas

Le corps d'un homme de 34 ans a été retrouvé hier dans ce terrain vaguement clotûré d'Allée-Brillant. Hier, un nouveau drame s'est ajouté à cette série noire. William Vellard, 34 ans, connu des services de police, a été retrouvé mort à Allée-Brillant, Vacoas. Son corps a été découvert par des habitants sur un terrain vaguement clôturé. L'autopsie pratiquée a conclu à une compression du cou. Selon les premiers éléments, la police privilégie la thèse du foul play.

«Se faire justice soi-même»

Face à cette succession d'événements, la question du law and order revient dans le débat public. Pour la Mental Well-Being Meta-Coach Shilpa Ramdawor-Jasgray, ces dérives s'inscrivent dans un contexte de tensions psychologiques et sociales. «De plus en plus de personnes choisissent de se faire justice elles-mêmes, car elles ont le sentiment d'être victimes d'injustice, que la justice est lente ou que l'insécurité augmente. Elles réagissent de manière impulsive pour reprendre le contrôle.»

D'autres facteurs alimentent cette colère : stress quotidien, difficultés économiques (inflation, chômage) et accumulation d'émotions non exprimées. Plusieurs cas de road rage et de violence envers les autorités ont été observés. Elle rappelle que la violence, surtout lorsqu'elle devient collective, échappe rapidement à tout contrôle et peut entraîner des conséquences irréversibles. Il devient essentiel de renforcer la confiance sociale, le dialogue, la gestion des émotions et l'accès au soutien psychologique.

Pour elle, les événements de Camp-Thorel reflètent une société sous pression et un manque de maîtrise émotionnelle. «Beaucoup de personnes vivent avec un stress constant lié aux difficultés financières, aux responsabilités familiales ou au sentiment d'insécurité. Ces facteurs peuvent dérégler le système nerveux et maintenir un état de fight or flight, un mode de survie.»