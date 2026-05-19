Ile Maurice: Nos lecteurs interrogent les élus

Avec sa nouvelle rubrique Parlement citoyen - Readers Question Time, l'express renforce son engagement en faveur du débat public. L'objectif est clair : offrir aux citoyens une plateforme pour interpeller directement les élus sur des sujets d'intérêt national.

Chaque mardi, des questions envoyées par les lecteurs sont sélectionnées par la rédaction et adressées aux responsables concernés. Ces derniers sont invités à répondre publiquement dans les colonnes du journal. Libre à eux de s'exprimer... ou de ne pas le faire. Les lecteurs, eux, restent les juges.

Question de Sebastien Bisnath au ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation :

S'agissant du plan de redressement de la Mauritius Post Ltd, le ministre peut-il indiquer s'il prévoit, au-delà des hausses tarifaires et du contrôle des dépenses, une véritable stratégie de transformation visant à repositionner l'entreprise comme un opérateur moderne de services postaux, de colis, d'e-commerce et de services publics numériques ?

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Dans l'affirmative, peut-il préciser les objectifs financiers, le calendrier de mise en oeuvre, les mesures de modernisation numérique, les améliorations en matière de suivi des colis, les dispositifs de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), l'utilisation des espaces sous-exploités, les dispositions pour Rodrigues ainsi que les indicateurs de performance retenus ?

Réponse du ministère :

Le plan de redressement de la Mauritius Post Ltd (MPL) ne se limite pas à des ajustements tarifaires ou à des mesures de rationalisation. Il s'inscrit dans une stratégie de transformation profonde visant à repositionner la MPL comme un acteur moderne des services postaux, logistiques et numériques. Le plan prévoit la modernisation du suivi des colis, le développement des services liés au e-commerce, l'intégration progressive avec la Super App Korek ainsi qu'une meilleure valorisation des espaces sous-utilisés des bureaux de poste.

Un accent particulier sera mis sur le soutien aux PME et coopératives, tout en garantissant la continuité du service à Rodrigues. Des indicateurs précis de performance et de viabilité financière accompagneront cette transformation progressive mais nécessaire. Nous travaillons aussi sur des partenariats stratégiques. Un accord avec Amazon a déjà été conclu et MPL est actuellement en discussion avec Temu.

Question de Ryan Fitzgerald au ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation :

Avec la disparition de la plateforme Citizen Support Unit (CSU), comment les citoyens peuvent-ils désormais alerter efficacement les autorités concernant les problèmes de maintenance dans les villes et villages, tout en bénéficiant d'un suivi adéquat ? Par ailleurs, le ministre peut-il indiquer à quand est prévu le remplacement de cette plateforme technologique, que ce soit à travers l'application Korek ou toute autre solution numérique ?

Réponse du ministère :

Le gouvernement est pleinement conscient de l'importance pour les citoyens de pouvoir signaler rapidement des problèmes de maintenance et d'obtenir un suivi transparent des interventions. À ce jour, il n'y a aucune décision pour remplacer ou faire disparaître la plateforme CSU. D'autre part, nous estimons qu'il doit y avoir une convergence vers des solutions plus modernes, plus intégrées et davantage orientées vers l'expérience utilisateur.

Dans cette optique, des travaux sont en cours afin d'intégrer progressivement, sous l'application Korek, des fonctionnalités permettant aux citoyens de signaler des incidents liés aux infrastructures publiques, à l'éclairage, à la voirie ou à d'autres services essentiels, avec un système de suivi numérique plus efficace.

Par ailleurs, des discussions sont en cours avec la Central Water Authority afin d'intégrer un service dédié au signalement des fuites d'eau. Cette fonctionnalité permettra non seulement de notifier rapidement les autorités, mais aussi d'assurer un suivi structuré avec des statuts clairs, renforçant ainsi la transparence et la réactivité des services publics. L'objectif est de passer d'une logique de simple réception de plaintes à une plateforme intelligente de gestion et de suivi des demandes citoyennes.

Cette transformation s'inscrit dans la vision plus large du blueprint visant à rapprocher davantage les services publics des citoyens grâce à des outils numériques modernes, accessibles et mesurables.

Question de Gregory Augustin à la «National Agency for Drug Control» :

Pourquoi tardez-vous autant à avancer sur la réforme du cannabis, alors qu'il devient urgent de légaliser le gandia afin de créer des emplois et de relancer l'économie, à l'instar de la Thaïlande ? Il y a également des personnes malades qui ont besoin du cannabis à des fins thérapeutiques.