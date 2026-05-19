Tunisie: Balance commerciale alimentaire - Un excédent en hausse de 52 % à fin avril 2026

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le solde de la balance commerciale alimentaire a enregistré un excédent de 963,5 millions de dinars à fin avril 2026, contre un surplus de 634,5 millions de dinars durant la même période de l'année 2025, soit une progression de 51,9 %. En conséquence, le taux de couverture des importations par les exportations s'est amélioré pour atteindre 134,6 %.

D'après les données publiées ce lundi par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), cette hausse s'explique par un rythme d'évolution des exportations plus soutenu que celui des importations. Les exportations tunisiennes ont en effet augmenté de 25,4 %, passant de 3 milliards de dinars au cours des quatre premiers mois de 2025 à 3,7 milliards de dinars à fin avril 2026.

Du côté des importations, une hausse de 18,3 % a été enregistrée, leur valeur s'établissant à 2,7 milliards de dinars contre 2,3 milliards de dinars une année auparavant.

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