Tunisie: Plus d'un ménage sur deux possède un climatiseur, accentuant la pression sur le réseau électrique en été

Le nombre de climatiseurs en Tunisie s'élève actuellement à environ 2,7 millions, avec plus de 50 % des ménages possédant ce type d'appareil. C'est ce qu'a révélé Abdelkader Baccouche, directeur de l'efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment à l'Agence Nationale pour la Maîtrise de l'Énergie (ANME), expliquant que cette situation justifie la pression croissante sur le réseau électrique lors des pics de consommation estivaux.

Ces données ont été partagées lors d'une table ronde intitulée « Quelle vision stratégique et quelles innovations pour une construction durable de demain ? », organisée ce lundi à Tunis à l'initiative de la Chambre Tunisienne-Française de Commerce et d'Industrie (CTFCI). Rencontre qui a été dédiée à l'examen des défis de la construction durable, de l'efficacité énergétique et de l'innovation dans le secteur du bâtiment.

Le responsable a précisé que les appareils de climatisation dans le secteur résidentiel accaparent, à eux seuls, près de 50 % de la pointe de consommation électrique estivale, qui a atteint 4,8 gigawatts (GW) en juillet 2024. Il a souligné que l'utilisation simultanée de ces équipements lors des journées de forte chaleur engendre une pression considérable sur le système électrique national.

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Dans ce contexte, le responsable a rappelé que la stratégie énergétique nationale à l'horizon 2035 vise à réduire l'intensité carbone de 45 % d'ici à 2030, et à porter la part des énergies renouvelables dans le mix électrique à 35 % à la même échéance.

Il a également passé en revue une série de programmes nationaux en matière d'efficacité énergétique, notamment le projet de remplacement de 4 millions de lampes conventionnelles par des lampes LED, ainsi que le programme « Mosquée Écologique ». À cela s'ajoutent des projets visant à équiper les institutions publiques en énergie solaire et à moderniser leurs installations électriques et de climatisation, dans le but de rationaliser la consommation d'énergie et d'alléger les factures d'électricité.