Tunisie: Demain, coupure de la distribution de l'eau potable dans ces zones

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) a indiqué, dans un communiqué publié lundi, qu'une coupure dans la distribution de l'eau potable sera enregistrée, mardi 19 mai 2026, à partir de 21h, dans certaines zones de la délégation de Mornag. Il s'agit d'une partie de la région de Boumhel, la zone urbaine de Mornag et les localités avoisinantes, Al Alelga, Rissala, et Zaouiet Mornag.

Cette coupure intervient en raison des travaux de raccordement d'un nouveau réservoir à Chala, d'une capacité de 2500 m3, au canal de distribution diamètre 600mm.

Ces travaux s'inscrivent dans le cadre du renforcement des ressources hydrauliques dans la délégation de Mornag.

La reprise de la distribution de l'eau potable aura lieu progressivement à partir de mercredi 20 mai 2026, à 7h, après l'achèvement des travaux de raccordement qui se poursuivront sans interruption durant les 24 heures, précise la SONEDE.

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