Tunisie: Pourquoi - Quel temps fait-il ?

18 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par Taoufik Belhaouane

Nous sommes presque au mois de juin donc à mi-printemps et le temps est toujours aussi incertain avec des températures assez fraîches et parfois quelques pluies. Ailleurs, il fait carrément froid et il y a même des chutes de neige parfois abondantes.

Selon les experts, cette situation est le résultat du changement climatique. Et pourtant, il y en a qui ne veulent pas reconnaître ce changement qui s'accélère de plus en plus et qui provoque des phénomènes de plus en plus violents.

Pourtant, il est encore temps de parer à cette situation.

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