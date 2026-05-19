Tunisie: Le démarrage du projet de centre d'oncologie à Gabès au centre d'une réunion de travail à Pékin

Le lancement du projet de construction du centre de traitement des tumeurs cancéreuses à Gabès a été au cœur d'une séance de travail organisée par la mission diplomatique tunisienne à Pékin. La réunion s'est tenue avec une délégation de l'Agence chinoise de coopération économique et industrielle (AIECO), relevant du ministère chinois du Commerce, présidée par son directeur général adjoint, Chen Hao, en présence de représentants du groupe « Yunnan Construction and Investment », l'entreprise chargée de la réalisation de l'hôpital.

Dans un communiqué publié ce lundi, la mission a précisé que cette séance, qui s'est déroulée la semaine dernière, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du lancement des travaux du centre de traitement des tumeurs cancéreuses à Gabès, prévu pour la fin du mois de juin prochain. La rencontre a été dédiée à l'examen des moyens permettant d'accélérer la finalisation des étapes techniques et opérationnelles, et de réduire les délais ainsi que les procédures administratives afin de démarrer les travaux à la date fixée.

Lors de cette réunion, le chef de la mission, Adel El Arbi, a souligné la nécessité de conjuguer les efforts de toutes les parties intervenantes pour entamer les travaux dans les délais impartis. Il a rappelé l'importance majeure que l'État tunisien accorde à ce projet, compte tenu de son rôle dans la garantie du droit des citoyens aux soins et de la consécration du rôle social de l'État.

Selon la même source, l'agence chinoise (AIECO) est un établissement public spécialisé dans la gestion des projets d'aide publique au développement et d'assistance technique financés par le gouvernement chinois, à l'instar des hôpitaux, des écoles, des routes, des ponts et d'autres projets d'infrastructure. Elle réalise chaque année environ 400 projets dans plus de 100 pays et régions à travers le monde.

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Il est à noter qu'un décret présidentiel a été publié au Journal Officiel (JORT) en décembre 2024, portant ratification d'un échange de lettres entre la Tunisie et la Chine concernant la réalisation du projet de centre d'oncologie à l'hôpital de Gabès. L'article unique de ce décret stipule « la ratification de l'échange de lettres relatif à la réalisation du projet de centre des tumeurs cancéreuses à l'hôpital de Gabès entre la République tunisienne et la République populaire de Chine, signé à Pékin le 31 mai 2024 ».

La publication de ce décret intervient dans le cadre de la finalisation des préparatifs pour la concrétisation de ce centre de traitement, qui avait été annoncé par le président de la République, Kais Saied, lors d'une visite dans la région le 14 mars 2021. Il s'agit de l'un des projets de santé majeurs programmés dans la région, financé par la Chine pour la construction et l'équipement, avec un budget estimé à 40 millions de dinars. Le centre comprendra des unités de radiothérapie, de chimiothérapie, ainsi qu'une pharmacie pour les médicaments spécifiques.