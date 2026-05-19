Afrique: Haltérophilie-championnats d'Afrique terminés - Un bilan assez flatteur

L'haltérophilie tunisienne s'est très bien comportée aux derniers championnats d'Afrique, hommes et femmes, qui ont eu lieu à Ismaïlia, en Égypte. Ce n'est, en fait, pas une surprise et en dépit des fugues qui ont eu lieu lors d'autres compétitions, il nous reste une belle brochette de talents.

L'haltérophile tunisienne Jaouhar Kasmi (catégorie des 69 kg) a remporté deux médailles, l'or à l'épaulé-jeté avec une barre à 118 kg et une autre médaille d'or au total avec un total de 205 kg. Mais c'est le beau triplé historique qui a fait flotter le drapeau tunisien haut dans le ciel africain qui a le plus impressionné.

Chaima Rahmouni prouve une fois de plus que l'équipe tunisienne est assez solide pour défendre ses chances de manière pleine et entière. Elle a dominé la catégorie des 63 kg. Cela a permis à la Tunisie d'atteindre un bilan assez flatteur avec 21 médailles : 5 or, 2 argent, 14 bronze.

Chaima Rahmouni : catégorie -63 kg

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Or à l'arraché : 91 kg

Or à l'épaulé-jeté : 111 kg

Total or : 202 kg

Jaouhar El Kasmi : catégorie -69 kg

Or à l'épaulé-jeté : 118 kg

Total or : 205 kg

Mayssa Khadhraoui : catégorie -48 kg

Argent à l'épaulé-jeté : 78 kg

Argent au total : 137 kg

Bronze à l'arraché : 59 kg

Idris Ouarhi : catégorie -60 kg

Bronze à l'arraché : 108 kg

Bronze au total : 232 kg

Aman Allah Barini : catégorie -60 kg

Bronze à l'épaulé-jeté : 131 kg

Mohamed Amin Bouhajba : catégorie -65 kg

Bronze à l'arraché : 121 kg

Bronze à l'épaulé-jeté : 146 kg

Bronze au total : 267 kg

Eya Aouadi : catégorie -58 kg

Bronze à l'arraché : 81 kg

Épaulé-jeté -Bronze : 107 kg

Total - Bronze : 188 kg

Eya Hosny : 77 kg

Épaulé-jeté -Bronze : 113 kg

Total - Bronze : 199 kg

Ayoub Salem : 79 kg

Arraché - Bronze : 140 kg

Total - Bronze : 305 kg

Comment conserver ces champions

À chaque compétition de ce genre et au vu de la chasse systématique dont sont l'objet nos champions dans ces disciplines sportives où la formation est longue et difficile, une certaine inquiétude s'empare de bien des responsables. Les chasseurs de têtes sont toujours à l'affût pour essayer de faire leurs emplettes et proposer des naturalisations.

Il s'agit donc d'ouvrir l'œil et le bon pour ne pas enregistrer de nouvelles fugues. Bien entendu, le meilleur moyen d'éviter de les provoquer serait d'entourer ces jeunes valeurs, filles et garçons, du minimum de conditions pour leur permettre de travailler en toute quiétude. Les Jeux méditerranéens pointent à l'horizon et il ne s'agit pas de compromettre nos chances de bien figurer. Le niveau sera sans doute plus élevé, mais on reverra encore les Egyptiens ou les Algériens qui ont énormément progressé.