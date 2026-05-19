Tunisie: Hand - Tournoi international Hédi Malek, l'équipe du pays deuxième

Pour ce tournoi, la FTHB a choisi de faire participer son équipe junior. C'est une très bonne idée, car cette formation renferme un petit gisement de valeurs, capables de venir renforcer les séniors. Il faut remarquer que les résultats ont été à la mesure des espoirs.

Ce tournoi international de feu Hédi Malek, qui s'est déroulé au Palais des Sports Mohamed Mzali de Monastir, a été d'un bon niveau. Le fait de le diffuser en streaming a permis d'assister à des rencontres intéressantes. Les équipes qui y ont pris part ont été à la hauteur et nos juniors ont largement profité pour s'affirmer et prendre davantage d'assurance.

La « finale » a eu lieu contre l'adversaire le plus complet. L'Espagne, une puissance du handball mondial, a réussi à prendre le meilleur sur nos juniors par le score étriqué de (28-30) lors de la troisième et dernière journée de la compétition. A la mi-temps, l'équipe tunisienne était menée 12-16.

Résultats

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Tunisie - Espagne 28-30

Autriche - Arabie saoudite 31-32

Vendredi

Tunisie - Autriche 32-31

Jeudi

Autriche - Espagne 25-39

Tunisie - Arabie saoudite 34-24