Togo: Identité de jeu commune

19 Mai 2026
Togonews (Lomé)

La Direction Technique Nationale (DTN) de la Fédération Togolaise de Football (FTF) pose les bases d'un football plus cohérent et plus ambitieux, explique L'Union paru mardi.

À travers un atelier réunissant les différents acteurs du football national, l'instance travaille à l'élaboration d'une philosophie de jeu commune, destinée à servir de référence à l'ensemble des équipes nationales du Togo. L'initiative traduit une volonté de mettre fin aux approches disparates et donner à toutes les sélections un socle tactique, technique et culturel partagé.

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