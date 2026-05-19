Togo: Des journalistes togolais se forment aux enjeux de la cybersécurité

Une trentaine de professionnels des médias togolais prennent part depuis ce mardi 19 mai 2026 à Kpalimé à une session de formation consacrée à la cybersécurité et à l'hygiène numérique. L'initiative est organisée par Agence Nationale de la Cybersécurité dans un contexte marqué par la montée des menaces numériques et les défis liés à la protection des données.

Prévue pour durer trois jours, cette rencontre réunit des hommes et des femmes des médias autour d'échanges, de réflexions et d'exercices pratiques visant à renforcer leur capacité à faire face aux risques cybernétiques. Placée sous le thème « Cybersécurité et hygiène numérique », la formation ambitionne de sensibiliser les journalistes à une utilisation plus sécurisée des outils numériques dans l'exercice quotidien de leur profession.

À l'ouverture des travaux, Nangbam DIDEMA, Directeur de la règlementation et du contrôle de conformité à l'ANCy, a rappelé que les professionnels des médias figurent parmi les cibles privilégiées des cyberattaques en raison de la nature sensible des informations qu'ils traitent.

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« Vous êtes des cibles et des vecteurs parce que vous traitez des informations sensibles. Vous travaillez avec des sources qui souhaitent préserver leur anonymat. Vous utilisez des outils numériques souvent insuffisamment sécurisés. Vous avez également la responsabilité d'informer, d'éduquer et d'orienter l'opinion publique », a-t-il expliqué devant les participants.

Le responsable de l'ANCy a également comparé les journalistes à « des griots des temps modernes », mettant en avant leur rôle stratégique dans la diffusion de l'information et la formation de l'opinion publique. Selon lui, dans un environnement mondial où les atteintes à la liberté de la presse et les menaces numériques se multiplient, la sécurisation des données et des communications devient une exigence incontournable.

Au cours de cette retraite de formation, les participants bénéficieront de modules théoriques, de démonstrations pratiques et d'exercices interactifs animés par des experts de l'ANCy. Les sessions porteront notamment sur l'identification des tentatives de piratage, la sécurisation des équipements et des communications ainsi que l'adoption de bonnes pratiques d'hygiène numérique. Au terme de cette session, il est attendu des hommes de médias, une meilleure maîtrise des outils de protection numérique afin de réduire les risques liés aux cyberattaques et de renforcer la sécurité de leurs activités professionnelles.