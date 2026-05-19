Sénégal: Education - Lancement de la Caravane de l'orientation à Thiès

Le ministère de l' Enseignement supérieur, de la Recherche et de Innovation, lance, aujourd'hui, à Auditorium de l'Université Iba Der Thiam de Thiès, une caravane d'orientation dans les régions de Thiès, Ziguinchor, Tambacounda, Kaffrine, Diourbel, Matam et Dakar.

La cérémonie de lancement sera co-présidée par le ministre de Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Professeur Daouda NGOM, ses collègues de I'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy ainsi qu'Amadou Moustapha Ndieck Sarré, de I'Emploi et de la Formation professionnelle et technique.

Cette caravane de l'orientation se déploiera selon une approche intégrée combinant information directe, immersion pratique et sensibilisation communautaire.

Les cibles de cette caravane d'orientation sont les élèves des classes de Seconde, Première et Terminale. Pour cette année, le nombre de candidats inscrits pour le baccalauréat s'élève à 181 620 candidats.