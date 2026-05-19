Sénégal: Un itinéraire spirituel sur les traces de la Tijanniya

Le Khalife de Médina Baye, Serigne Mahy Niasse, a quitté le Sénégal le jeudi 14 mai 2026 pour une visite officielle en Algérie, sur invitation des autorités algériennes. Arrivé dans la nuit à Alger, il a été accueilli par le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, M. Youcef Belmehdi, entouré d'une importante délégation ministérielle et de directeurs généraux d'institutions publiques.

Après une journée de repos le vendredi, le programme officiel a débuté le samedi par une audience au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Le ministre a présenté les missions de son département et exprimé la volonté des autorités algériennes de renforcer la coopération avec la Fayda Tidjaniya. Les échanges ont mis en avant une ambition commune : consolider les relations entre le Sénégal et l'Algérie, deux pays frères liés par une histoire spirituelle profonde, avec le Khalife comme symbole de paix et d'espoir pour des millions de fidèles.

Paix et unité au cœur des discussions

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Dans la continuité de la visite, la délégation a été reçue par le président du Haut Conseil Islamique (HCI) d'Algérie, M. Mabrouk Zaid El Kheir. Les discussions ont porté sur l'islam comme religion de paix, de dialogue et d'unité entre les peuples. Le responsable religieux a exprimé sa disponibilité totale à accompagner le Khalife dans ses actions, saluant son rôle dans la diffusion des valeurs spirituelles à travers le monde.

Le dimanche, la visite a pris une dimension hautement symbolique avec un déplacement hors d'Alger. Sur instruction des autorités algériennes, un avion spécial a été mis à la disposition de la délégation par la présidence dirigée par M. Abdelmadjid Tebboune. Le voyage a conduit le Khalife vers la région de Laghouat, avant de rejoindre Aïn Madhi, haut lieu de mémoire de la Tidjaniya.

À Aïn Madhi, la délégation a visité un site central dans l'histoire de la confrérie, intimement lié à Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif. C'est dans cette localité que reposent les racines familiales du fondateur de la Tidjaniya, où vécurent ses parents et où naquit son premier fils.Le Khalife de Médina Baye y a également rendu visite au Khalife général Sidi Ali Bel Arbi Tidjani, dans un moment de forte communion spirituelle.

Après cette étape, la délégation a repris la route vers Laghouat, avant de poursuivre vers l'aéroport d'El Bayadh. De là, un trajet terrestre d'environ 150 kilomètres a conduit le groupe vers Bou Semghoun, autre haut lieu de la mémoire tidjani, connu pour avoir accueilli les retraites spirituelles et méditations de Cheikh Ahmadou Tidiane Chérif.

Au terme de ces déplacements, la délégation a regagné Alger. Cette visite de trois jours, organisée sur invitation du président Abdelmadjid Tebboune, aura été marquée par un itinéraire spirituel fort, reliant histoire, mémoire et diplomatie religieuse entre le Sénégal et l'Algérie.