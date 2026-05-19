Afrique: Les Lions fixés sur leurs adversaires aujourd'hui

La Confédération africaine de football (Caf) procède aujourd'hui, à 13 heures, au Caire, au tirage au sort de la Can 2027 (19 juin-17 juillet) prévue au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie. Le Sénégal, champion en titre, sera fixé sur l'identité de ses adversaires.

Le tirage au sort des éliminatoires de la dernière édition avant le passage à une Can tous les quatre ans à partir de 2028 est prévu cet après-midi, au Caire. Il marquera le début d'une compétition qui promet d'être âprement disputée.

Les 48 sélections nationales engagées seront réparties en 12 groupes de quatre équipes sur la base du classement Fifa du 1ᵉʳ avril 2026. Au terme des confrontations en aller et retour, les deux premiers de chaque groupe décrochent leurs sésames pour le tournoi final, qui se déroulera du 19 juin au 17 juillet 2027.

Les pays hôtes, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, prendront part à ces joutes, mais leurs groupes n'offrent toutefois qu'une place qualificative pour les trois autres équipes en lice. Les phases éliminatoires se déroulent sur trois fenêtres internationales Fifa, entre septembre 2026 et mars 2027. Les places pour la grand-messe du football continental vaudront très cher.

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Le Sénégal, qui n'a plus manqué une Can depuis l'édition de 2013, visera une 19ᵉ participation en phase finale. Les Lions, logés dans le chapeau 1, sont assurés de ne pas croiser le Maroc, le Nigéria, l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Cameroun, la Rd Congo, le Mali, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso. Mais ils pourraient bien tomber sur le Ghana, la Guinée, la Zambie ; des équipes difficiles à manœuvrer. Et aussi la Gambie, la Mauritanie ou encore le Soudan du Sud.

Le défi de Pape Thiaw sera de préserver l'invincibilité du Sénégal en éliminatoires de la Can. Pour voir le dernier revers des Lions en phases qualificatives, il faut remonter au 15 octobre 2014, sous Alain Giresse.

C'était contre la Tunisie, en match comptant pour la 4ᵉ journée des phases de qualification pour la Can 2015. Les hommes du technicien français s'étaient inclinés (0 - 1) à Monastir, sur un but assassin de Ferjani Sassi dans le temps additionnel.